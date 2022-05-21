«الصحة» تعلن عودة ارتفاع إصابات كورونا مرة أخرى.. وتوجه رسالة للمواطنين

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل البيان الأسبوعي المقرر أن تصدره الوزارة بعد قليل والمتعلق بمستجدات الوضع الوبائي للفيروس الخاص بإعداد إصابات الفيروس والوفيات وعدد المتعافين من فيروس كورونا في مصر، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»إن هناك ارتفاع ملحوظ في أعداد إصابات فيروس كورونا في المنحنى الوبائي مرة أخرى بعد استقرار دام أكثر من شهر على التوالي.

استقرار معدلات الوفيات

وتابع المصدر، معدلات الوفيات مستقرة داخل مستشفيات العزل الصحي، ومعدلات الارتفاع ما زالت عالية على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرة إلى تعامل معظم المواطنين على انتهاء جائحة كورونا، وهذه الأحاديث لا أساس لها من الصحة الفيروس ما زال موجود وهناك دول ومصر منها شهدت انخفاض في أعداد الإصابات ودول ما زالت تسجل إصابات عالية وعلى المواطنين ضرورة الحذر وعدم التهاون أو الاستهتار بوجود الفيروس حتى لا نعود إلى ارتفاع الإصابات مجددا.

موقع تسجيل لقاح كورونا مصر

وأضاف المصدر، أن الارتفاع ليس كبيرا ولكن في حال الاستمرار في التهاون وعدم تحمل المسؤولية سيأتي ذلك بنتائح عكسية، لافتة إلى رغبة الوزارة في السعي وراء الحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر، والحفاظ على مكتساب الدولة خلال جائحة فيروس كورونا، وتخفيف الضغط على المنظومة الصحية.

وطالبت المواطنين بضرورة الحصول على لقاح كورونا من خلال التسجيل على موقع لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة والسكان، والحصول على التطعيم في غضون 24 ساعة من لحظة التسجيل، معلنا توافر جميع اللقاحات لكل المواطنين المسافرين وغيرهم، مؤكدا حرص الدولة المصرية في السعي وراء التوسعات في عملية التطعيمات بلقاح كورونا للوصول إلى المعدل الذي أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية وهو تطعيم 70% من المواطنين.