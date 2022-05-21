الصين تسجل 56 إصابة جديدة بكورونا في مناطق خاضعة للحجر الصحي

سجلت العاصمة الصينية بكين، 56 إصابة جديدة بكورونا في مناطق خاضعة للحجر الصحي، وفقًا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بأنَّ الصين نقلت نحو 13 ألف شخص إلى مراكز الحجر بعد اكتشاف إصابات بكورونا في منطقة سكنية في بكين.

على جانب آخر، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية في بكين تحذيرًا باللون الأزرق من ارتفاع درجات الحرارة خلال العطلة الأسبوعية.

الصين تحذر من ارتفاع درجة الحرارة

ووفقًا للتوقعات، قد تصل درجات الحرارة إلى 35 درجة مئوية في معظم أنحاء مناطق السهول في بكين خلال يومين.

ونُصح السكان باتخاذ الاحتياطات ضد الموجة الحارة، خاصة خلال إجراء اختبارات الحمض النووي في الخارج.

تمتلك الصين نظام تحذير من الطقس مكون من 4 أربعة ألوان، إذ يمثل اللون الأحمر الدرجة الأكثر خطورة، ويأتي بعده اللون البرتقالي ثم الأصفر والأزرق.