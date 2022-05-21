أحمد السقا أول الحضور في جنازة سمير صبري: «ميغلاش على اللي خلقه»

بدأ عدد من الفنانين التوافد على مسجد الشرطة بالشيخ زايد استعدادا لأداء صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل سمير صبري، الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ85 عاما، صباح أمس، عقب صلاة الظهر، وكان الفنان أحمد السقا أول الحضور، وعبر عن حزنه برحيل الفنان الكبير، وقال في كلمة مقتضبة لـ«الوطن»: «ميغلاش على اللي خلقه».

نهال عنبر تصاحب الجثمان

وتواجد عدد من الفنانين من بينهم فيفي عبده، لقاء سويدان، والإعلامية بوسي شلبي، بينما صاحبت الفنانة نهال عنبر جثمان الفنان سمير صبري الذي تحرك منذ قليل من مستشفى العجوزة متجها إلى مسجد الشرطة لإجراء مراسم التشيع، ليتجهوا بعد ذلك إلى محافظة الإسكندرية لاستكمال إجراءات الدفن في مقابر العائلة بالمدينة الساحلية.

وكشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في وقت سابق، أن من المقرر إقامة عزاء الفنان الراحل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، يوم الإثنين المقبل.