106 آلاف طالب بالشهادة الإعدادية يؤدون امتحان «العربية» بالإسكندرية

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2021 / 2022، حيث قام بجولة داخل من المدارس للاطمئنان على سير الامتحانات، والتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان، وعدم وجود أي عقبات تواجه سير الامتحانات. ورافق المحافظ في جولته نادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم.

اتخاذ الإجراءات الوقائية

وقال محافظ الإسكندرية، إن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية والجهات المعنية حريصة على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية لحماية الطلاب، وتوفير المناخ الجيد لهم لأداء الامتحانات بتركيز، مضيفا أنه تم التشديد على مسؤولي التربية والتعليم بالإسكندرية، بسرعة إنهاء إجراءات دخول الطلاب للمدارس، والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة، وشدد على عدم السماح بأي تجمعات للطلاب أمام اللجان حفاظًا على سلامتهم.

متابعة لحظية لامتحانات الإعدادية بالإسكندرية

وأكد المحافظ على قيام مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية باتخاذ الإجراءات الاحترازية، من تعقيم كامل لجميع مقار أعمال الامتحانات قبل وبعد كل امتحان، وقياس درجة الحرارة لكل الطلاب ومعلم يوميًا، إضافة إلى تجهيز المواد المعقمة والمطهرات.

106616 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الإعدادية بالإسكندرية

وذكرت نادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم، أن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية بلغ 106616 طالبًا يؤدون امتحاناتهم أمام 382 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية الثماني، وذلك بمشاركة 14714 ملاحظًا، و1713 مراقبًا، و1502 معاونًا، فيما بلغ عدد رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل 764.

توفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة امتحانية

كما أكدت على تعقيم جميع مقار لجان السير بصفة يومية وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة، والتنبيه على الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان بارتداء الكمامات، واستخدام أجهزة الكشف الحراري لكل لجنة، ونشر ملصقات طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها، وتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة يترأسها مدير عام الإدارة وبعضوية لشئون الطلاب والأمن والشئون القانونية والتعليم الإعدادي.