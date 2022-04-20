محافظة الإسكندرية تضع اللمسات النهائية لاستقبال صيف 2022

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم، عن رفع درجة الاستعداد القصوي لاستقبال مواطنى وزائرى محافظة الإسكندرية على الشواطىء خلال إجازة عيد الفطر، مع بدء موسم الصيف، وكذلك رفع كفاءة الشواطئ والوحدات الشاطئية التي تقدم خدماتها للمواطنين.

محافظ الإسكندرية: مستعدون للموسم واستقبال الزائرين

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه جرى التشديد على ضرورة الالتزام التام بالاجراءات الإحترازية، مع تطبيق التعليمات التي وضعتها المحافظة والإدارة المركزية للسياحة والمصايف بشأن التواجد على الشواطيء وعلي رأسها الاستجابة لتعليمات فرق الإنقاذ المنتشرة علي شواطئ الإسكندرية.

سياحة الإسكندرية تستعد للصيف والعيد

واجتمع اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، مع عمال الشواطئ المعينين للعمل علي الشواطئ المجانية والعامة «عمال الشماسي والمحصلين وعمال النظافة والمنقذين والمسعفين».

وقال «رشاد»، إن نجاح موسم الصيف يعتمد بنسبة كبيرة علي أداء العمال وإلتزامهم بالتعليمات الخاصة بالتشغيل، منوها بأن الشواطئ المجانية والعامة تستهدف شريحة كبيرة من المجتمع وهي التي تستحق كل الدعم وعلينا ان نوفر لها كل سبل الراحة علي الشواطئ كما حذر عمال الشواطئ من استغلال الرواد وفرض الاتاوات عليهم وأنه لن يسمح بعودة تلك الظاهرة للشواطئ مرة أخري.

وحث «رشاد» العمال علي أن تكون شواطئنا واجهه حضارية تليق بمكانة الإسكندرية وشعبها، مشددا علي ضرورة الاهتمام بنظافة دورات المياة وحسن استقبال الرواد، استعرض خطوات الحجز الإلكتروني مؤكدا علي حق الحاجزين فى الجلوس فى الصفوف الأمامية علي الشواطئ.