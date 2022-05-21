نهال عنبر تكشف سبب وفاة الفنان سمير صبري: أزمة قلبية مفاجئة

بدأ منذ قليل توافد الفنانين بشكل كبير على مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، وذلك استعداد لصلاة الجنازة على الفنان سمير صبري، والذي رحل عن عالمنا ظهر أمس الجمعة بعد صراع مع المرض.

حيث كشفت الفنانة نهال عنبر والتي كانت أول الحضور لمرافقة الجثمان من مستشفى العجوزة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» بأن سبب الوفاة هو أزمة قلبية مفاجئة.

مرض الفنان سمير صبرى

يذكر أن الفنان سمير صبري كان قد تعرض لوعكة صحية شديدة مؤخرا، وتم نقله إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية، ولكن كانت حالته الصحية لا تسمح بإجرائها، وظل في المستشفى لوقت طويل إلى أن خرج منها وكان متواجدا في أحد الفنادق الكبرى في منطقة الزمالك.