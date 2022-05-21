وزير الزراعة يستعرض أهداف استراتيجية تحقيق الأمن الغذائي المصري

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنَّ مشروع «توشكى الخير» بجنوب الصعيد يعد أحد صور نجاح الجمهورية الجديدة في تدعيم ملف الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة ضمن أهداف استراتيجية مصر 2030.

الحفاظ على الموارد الاقتصادية المتاحة وتنميتها

وأضاف «القصير»، خلال كلمته على هامش افتتاح مشروع «مستقبل مصر»، ويحضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ المشروع من الأهداف الاستراتيجية لمستقبل تحقيق الأمن الغذائي المصري في إطار تخطيط واستراتيجية ومحاور، إذ جرى وضع أهداف الاستراتيجية لعام 2030 وكان من أهمها الحفاظ على الموارد الاقتصادية المتاحة وتنميتها، واستهداف إحداث تنمية شامل واحتوائية والتكيف مع التغيرات المناخية.

تنافسية الصادرات الزراعية

وأشار إلى أنَّ أهم هذه المحاور هو محور التوسع الأفقي، والمحور الثاني هو التوسع الرأسي الذي يتم بالتوازي مع المحور الأفقي بهدف زيادة الإنتاجية وتنافسية الصادرات الزراعية، ومن المحاور الهامة الجاري العمل عليها حاليًا هو إنفاذ الزراعات التعاقدية في محاصيل كثيرة منها القمح وفول الصويا وعباد الشمس، وجرى إطلاق الأسبوع الماضي الزراعات التعاقدية بالنسبة لمحصول الذرة.