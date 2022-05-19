متحدث الزراعة: تطبيق «هدهد» يلعب دورا كبيرا في اكتشاف أمراض النباتات

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ مركزي البحوث الزراعية وبحوث الصحراء، يهتمان بالأبحاث التطبيقية والأكاديمية، التي يمكن تنفيذها على أرض الواقع، موضحًا أن إيصال المعلومة للمزارع البسيط يحتاج إلى نماذج وتوعية ونزول على أرض الواقع لتطبيق المعلومات.

حقول إرشادية ودورات تدريبية

وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلاميين باسم طبانة ونهى درويش: «اكتشاف الأمراض والتعامل معها، ينعكس بشكل إيجابي على إنتاجية الفلاح، إذ إنها مرتبطة بعدم وجود إصابات، وبالتالي فإن فريقا من المركز بكل فئاته ومعاهده، ينفذ الحقول الإرشادية والدورات التدريبية، وأنشطة لتطوير هذه المنظومة».

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: «قطاع الإرشاد الزراعي يصيغ كل الجهود التي تنفذها المراكز البحثية بأساليب بسيطة وسهلة، حتى تصل إلى الفلاح، ويتم تعميم كل هذه المعلومات على مسؤولي الإرشاد الزراعي بكل أنحاء الجمهورية، ومن ثم يكون لدينا صورة مختلفة لخدمة الفلاح المصري».

تنويع وسائل التواصل مع المزارعين

واصل المتحدث باسم وزارة الزراعة: «ننوع في وسائل وصول المعلومة، من خلال التواصل الشخصي مع المرشد الزراعي لإيصال المعلومات، ولدينا الإرشاد الإلكتروني عبر تطبيق (هدهد)، الذي يلعب دورا كبيرا في هذا الإطار، عبر توصيل معلومة متكاملة مع المزارع».

جهود كبيرة لاكتشاف الأمراض والآفات

أشار القرش إلى أن الوزارة تبذل دورا كبيرا لاكتشاف الآفات والأمراض، ومن خلال التطبيق الإلكتروني، يمكن للفلاح تطوير النبات، واكتشاف الأمراض، حيث يحصل على اسم المرض وطريقة التشخيص والعلاج، بالإضافة إلى وجود لجنة تشخص المرض وتوضح المعلومة بالكامل للفلاح.