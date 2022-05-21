طقس اليوم في مطروح.. نشاط للرياح وانخفاض الحرارة

تشهد مطروح تغيرات في حالة الطقس بانخفاض درجات الحرارة أقل من الأسبوع الماضي مع ارتفاع في نسبة الرطوبة، ووجود نشاط في حركة الرياح على مختلف أنحاء المحافظة من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا، ومرورا بمدن ومناطق العلمين.

طقس مطروح.. درجات الحرارة

وتأتي درجات الحرارة في طقس اليوم 21 مايو 2022 في مطروح لتسجل العظمى 22 درجة، والصغرى 16 درجة، وتوقعات سقوط الأمطار صفر، بينما تسجل نشاط الرياح 21 كم/ في الساعة، ونسبة الرطوبة 49%، ومن المتوقع طبقا لهيئة الأرصاد الجوية أن ترتفع درجات الحرارة بدءا من الغد الأحد على مختلف أنحاء البلاد وحتى نهاية الأسبوع لتسجل في مطروح 25 درجة الأحد و 26 درجة الإثنين، و27 درجة الثلاثاء.

توقف الصيد بسبب طقس مطروح

وتشهد حركة الصيد في محافظة مرسى مطروح عدم استقرار خلال الثلاثة أيام الجارية بدأت من الجمعة وتستمر حتى الأحد المقبل، بسبب عدم استقرار حالة البحر ونشاط حركة الرياح به وارتفاع المد والجزر على السواحل الشمالية للبلاد في البحر المتوسط، مما منع الصيادين من الخروج من الموانئ الثلاثة في مدينة مرسي مطروح والسلوم وتوقف سروح الصيد من الموانئ لحين استقرار حالة البحر مرة أخرى، ومن المتوقع أن تستقر حالة البحر الإثنين وتستأنف عمليات الصيد وتعود لمعدلاتها الطبيعية وتستقبل سواحل مطروح المراكب من مختلف الموانئ من خارج مطروح من الإسكندرية ورشيد وكفر الشيخ ودمياط للصيد على سواحلها وحتى المياه الإقليمية المصرية أمام سواحل مدينة السلوم.