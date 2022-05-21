«الداخلية» توجه قوافل إنسانية في مطروح والمنيا.. وحملة للتبرع بالدم

واصلت وزارة الداخلية توجيه القوافل الإنسانية للمساهمة في تقديم أوجه الرعاية للمواطنين، إذ تمّ توجيه قافلة مشتركة بين قطاعي حقوق الإنسان والخدمات الطبية لتوزيع المساعدات العينية بطاطين ومواد غذائية، على عدد من الأهالي بالقرى الأكثر احتياجاً وزيارة عدد من مستشفيات الأطفال ودور رعاية المسنين والأيتام بمحافظتي مطروح والمنيا.

قافلة طبية للشف على المرضى

يأتي ذلك بالإضافة إلى توجيه قافلة طبية ضمت مختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي على الأهالي بذات القرى وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

كما زار وفد من ضباط قطاع حقوق الإنسان عددًا من المنشآت الشرطية لتأكّيد تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات، وقد لاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين، وأعربوا عن شكرهم لوزارة الداخلية.

جاء ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان والمساهمة فى تقديم أوجه الرعاية للمواطنين من خلال تنظيم مبادرة تحت شعار (كلنا واحد.. معك في كل مكان).

حملة للتبرع بالدم بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

ونسقت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والجهات المختصة لتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها رجال الشرطة من قوة الإدارة، وذلك عقب اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

ومن جانبهم، أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنساني، الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.