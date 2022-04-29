بتوجيهات رئاسية .. الداخلية تقرر مد العمل بمبادرة «كلنا واحد» حتى أول يونيو

واصلت وزارة الداخلية توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة حتى نهاية العام الجاري، عبر منافذ «أمان»، وكذا استمرار فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة «كلنا واحد»، لتوفير السلع للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60 % حتى الأول من شهر يونيو 2022.

السلع الأساسية في مبادرة كلنا واحد

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية وحتى نهاية العام الجاري وذلك لتخفيف العبء عن كاهلهم في ظل الظروف الراهنة، وبما يساهم في تهيئة مقومات الحياة الكريمة للمواطنين ويرسخ دعائم التواصل معهم من خلال التفاعل مع انعكاسات الأحداث التي تشهدها الساحة الدولية وتأثيرها على اقتصاديات كافة الدول.

وتعمل منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية على توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وبجودة عالية، وذلك من خلال منافذها الثابتة والمتحركة بمختلف محافظات الجمهورية حتى نهاية العام الجاري تخفيفاً عن كاهل المواطنين.

مبادرة «كلنا واحد»

كما تقرر بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، استمرار فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة «كلنا واحد» لمدة شهر اضافي وحتى الأول من شهر يونيو 2022 بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالي 993 فرع على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر احتياجا التي لا تتوافر بها أفرع السلاسل التجارية إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية في المبادرة، على أن تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% و60% وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، هنا.