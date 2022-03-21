انطلاق المرحلة الـ22 من مبادرة «كلنا واحد» لتوفير السلع الغذائية

انطلقت فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة «كلنا واحد» لمدة 30 يومًا، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 15/3/2022، وحتى يوم 13/4/2022، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية.

توافر السلع في 993 فرعًا

وتتوافر السلع في 993 فرعًا من تلك السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر احتياجًا، التي لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية، إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية في المبادرة.

تخفيضات تصل لـ60%

وأشارت الوزارة، في بيان، اليوم الاثنين، إلى أن توافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».