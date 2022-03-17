انطلاق معارض «أهلا رمضان» و«كلنا واحد» ببني سويف.. تخفيضات 30%

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، معرض بني سويف للسلع الغذائية والاستهلاكية، ضمن سلسلة معارض «أهلا رمضان»، والتي تقيمها المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية، في إطار خطة المحافظة لاستقبال شهر رمضان المعظم، وتزامنا مع احتفالات بني سويف بعيدها القومي، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية واللحوم التي يزداد عليها الطلب خلال الشهر المبارك.

ويشارك في إقامة وتنظيم المعرض الغرفة التجارية والتموين وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والشركة الوطنية للصناعات الغذائية والمصرية لتجارة الجملة، تحت إشراف بيطري وصحي، وبالتوازي مع خطة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات المشاركة، وتتركز على التوسع في إقامة منافذ ثابتة ومتنقلة لبيع السلع على مستوى المراكز.

تخفيضات 30%

وتفقد المحافظ منتجات المعرض المقام خلف مبنى الصالون الأخضر، ويضم السلع الأساسية ومستلزمات الشهر الكريم من اللحوم والدواجن والسلع الأساسية وياميش رمضان بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، وتصل التخفيضات في بعض السلع من 20 إلى 30% عن السوق، وتبادل الحديث مع عدد من المواطنين أثناء ارتيادهم أقسام المعرض للحصول على مستلزماتهم واحتياجاتهم من السلع بكل أنواعها.

وأكد المحافظ على توفير التيسيرات اللازمة وتفادي الزحام في ظل الإقبال المتوقع على تلك المعارض، مع التأكيد على حسن التعامل مع المترددين على المعارض والحفاظ، فضلا عن مراجعة اشتراطات الأمن والسلامة والالتزام بالإرشادات التوعية التي أقرها الطب الوقائي بمديرية الصحة، بجانب تكثيف المتابعة الدورية من الأجهزة الرقابية والتفتيشية، للتأكد من جودة السلع والمنتجات ومطابقتها للمواصفات والالتزام بالأسعار المعلن عنها والتي تم الاتفاق عليها.

فيما أعرب عدد المواطنين ممن تصادف وجودهم، عن سعادتهم بالمعرض، معبرين عن شكرهم للمحافظ الذي يرعى إقامة هذا المعرض، خاصة أن المعرض يشمل كافة السلع، وبجودة عالية، وبأسعار مناسبة، وأن المعرض منظم بطريقة مميزة.

أسعار مخفضة

كما تفقد المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم محافظ معرض مبادرة «كلنا واحد» التي أطلقتها وزارة الداخلية، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق قبيل حلول شهر رمضان المبارك.

وتجول المحافظ داخل المعرض الذي يضم تشكيلة كبيرة ومتنوعة من السلع الغذائية والاستهلاكية ومستلزمات الشهر الكريم من الياميش والسكر واللحوم والزيت والأرز والمكرونة، وغيرها من السلع ومستلزمات الأسرة المصرية خلال الشهر الكريم.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظة تنفذ خطة بالتعاون مع شركاء التنمية (قطاع خاص – مجتمع مدني) والجهات التنفيذية، للتوسع في معارض ومنافذ السلع على مستوى مراكز ومدن المحافظة، من خلال 8 معارض لـ«أهلا رمضان»، و8 معارض لـ«كلنا واحد»، و16 شادرا لبيع اللحوم، و7 هايبرات وسوبر ماركت.