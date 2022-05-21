وزير الزراعة: العالم يفقد ملايين الهكتارات بسبب التصحر والجفاف

استعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية مشروعات التوسع في استصلاح الصحراء بما يتسق مع مبادرة الدولة التي أطلقتها خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي بشرم الشيخ في 2018، والرامية لتعزيز التناغم بين اتفاقيات «ريو» الثلاثة المعنية بتغير المناخ ومكافحة التصحر والتنوع البيولوجي.

الدولة تتبنى برامج قومية لاستصلاح الصحراء

وأضاف «القصير»، خلال كلمته على هامش افتتاح مشروع مستقبل مصر، ويحضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ الكثير من الدراسات الحالية في العالم تشير إلى أنَّ العالم يفقد كل عام ملايين الهكتارات بسبب التصحر والجفاف والتغيرات المناخية، ما يستتبع ذلك من خسائر في الناتج الإجمالي العالمي وفقد الكثير من الوظائف خاصة للشباب والمرأة، وما يعمق من حدة هذه التأثيرات على الأمن الغذائي تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية الحالية.

وأوضح القصير، أنَّ الدولة تتبنى برامج قومية لاستصلاح الصحراء تدعم موقف مصر، وسيكون له انعكاس ملموس وصدى كبير خلال استضافة مصر في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية «COP27» في شرم الشيخ بنهاية هذا العام.

الزراعات الذكية أبرز أنماط زراعة المشروعات الكبرى

وأفاد بأنَّ أنماط الزراعة في المشروعات الكبرى تتميز باستخدام الزراعات الذكية والابتكار الزراعي ما يعظم من الإنتاجية، واستخدام الميكنة الحديثة على نطاق واسع، والتوسع في أنشطة التصنيع الزراعي، وخلق تجمعات تنموية جديدة، وتلافي التفتت الحيازي في أراضي الدلتا القديمة، مع تعظيم شراكة القطاع الخاص في كل مراحل الاستصلاح.