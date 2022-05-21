وزير الزراعة: افتتاح مشروع تنمية شمال ووسط سيناء قريبا

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنَّ مشروع «مستقبل مصر» يعدّ باكورة مشروع الدلتا الجديدة العملاق، ومحور التوسع الأفقي أهم محاور استراتيجية الزراعة، إذ يمثل دعمًا قويًا لتأمين منظومة سلة غذاء المستقبل.

مشروع مستقبل مصر دعم قوي لتأمين الغذاء

وأضاف «القصير»، خلال كلمته على هامش افتتاح مشروع مستقبل مصر، ويحضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ أهم مشروعات التوسع الأفقي يتمثل في مشروع الدلتا الجديدة العملاق، ويعدّ مشروع مستقبل مصر باكورة هذا المشروع، إضافة لمشروع تنمية جنوب الوادي «توشكى الخير»، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء، وقريبًا سيتمّ افتتاحه، إلى جانب مشروع تنمية الريف المصري الجديد، ومشروعات أخرى بمحافظات الصعيد والوادي الجديد.

زيادة الرقعة الزراعية

وأفاد بأنَّ أهم دوافع التوسع الأفقي يتمثل في زيادة الرقعة الزراعية تعويضا عن فاقد الأراضي الزراعية نتيجة التوسع والزحف العمراني، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية والاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي النسبي، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية من وحدتي الأرض والمياه سواء بترشيد المياه أو زيادة الإنتاجية أو الزراعات المحمية.

وأوضح أنَّه من المحاور الهامة زيادة الصادرات الزراعية أو التصنيع الزراعي المنتجات الزراعية التي تهدف لدعم احتياطي مصر من العملات الأجنبية، كما أن الهدف الرئيسي لمشروعات التوسع الأفقي هو تعميق مبدأ التنمية الاحتوائية والمتوازنة، مؤكّدًا أنَّ كل مشروعات التوسع الأفقي منتشرة في كل أنحاء الجمهورية وبالتالي ليس هناك تركيز على مكان معين لتحقيق تنمية احتوائية.