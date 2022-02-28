«الرمان وعسل النحل» في الحوار المجتمعي الأول لتكتلات الحاصلات البستانية بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن قرية النواميس بمركز البداري، شهدت اليوم، تنظيم فعاليات الحوار المجتمعي الأول الخاص بالتكتلات الاقتصادية «الحاصلات البستانية- الرمان وعسل النحل»، بقاعة الاجتماعات بقرية النواميس، لتحقيق تنمية اقتصادية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والممول من الحكومة المصرية، ويستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد، وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي، وتحسين جودة الخدمات المحلية، وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية، الذى يضم في مرحلته الحالية محافظة أسيوط.

جاء ذلك بمشاركة وحضور الدكتورة هبة البهيدي مدير مكون التكتلات والتنمية الاقتصادية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور باسم عدلى استشاري التكتلات والتنمية الاقتصادية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري، وممثلى جهاز تنمية المشروعات وهيئة التنمية الصناعية، وبعض مزارعي الرمان والعمال والتجار والموردين وأصحاب المناحل والمصدرين والباحثين العلميين المختصين والجهات الحكومية الداعمة والجمعيات والمجتمع المدني والمستثمرين.

أهداف مكون تنمية التكتلات الاقتصادية

بدأت فعاليات الحوار، بالافتتاح والترحيب بالحضور، ثم التعريف بمشروع التنمية المحلية بصعيد مصر، وأهداف مكون تنمية التكتلات الاقتصادية، ثم عرض للوضع الحالي لتكتل (الحاصلات البستانية- الرمان وعسل النحل)، ثم مناقشة عامة مع أعضاء جلسة الحوار المجتمعي والاستماع إلى مقترحات الحضور، ثم استعراض توجهات السوق المحلي والدولي، ثم خارطة الطريق «ماذا بعد».

تحدث في جلسة الحوار المجتمعي، الدكتورة هبة البهيدي والدكتور باسم عدلي، وتضمنت الجلسة مناقشة سلسلة القيمة الحالية للتكتل، وأهم المشكلات التي تواجه سلسلة القيمة والأسواق المحلية والعالمية الخاصة بتكتل (الحاصلات البستانية- الرمان وعسل النحل)، ومناقشة الخطوات المقبلة، الخاصة بتنمية وتطوير التكتل، بهدف بناء رؤية مشتركة لكل الأطراف المشاركة فى اللقاء، من خلال التعريف بالمشروع ومراحل عمل مكون تنمية التكتلات الاقتصادية بالمحافظة، والمساهمة فى بناء الثقة بين أعضاء التكتل

وأوضحت وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أهمية محصول الرمان، الذي تتميز به فى كمية الإنتاج وجودة المحصول الذى جعله يحتل المركز الاول عالميا، ويحظى بشهرة وسمعة عالمية، ويجري تصديره لأغلب دول العالم بكميات كبيرة، لافتة إلى أهمية تعظيم الاستفادة من محصول الرمان من خلال إنشاء مصنع لمركزات الرمان ومشتقاته، وتسويق تلك المنتجات عالميا، لتحقيق أعلى عائد اقتصادي.

ونوهت بأهمية عسل النحل الذى ينتجه مركزي البداري وساحل سليم، بكميات كبيرة من خلال المناحل المنتشرة بقرى المركزين، ويصدر أغلب الإنتاج إلى أغلب الدول العربية والعالمية، مشيرة إلى أهمية تنمية تلك التكتلات الاقتصادية، وتعظيم الاستفادة منها، لتحقيق تنمية فعلية ومستدامة.

توجهات السوق المحلية والدولية للمنتجات

يذكر أن المرحلة الأولى من مراحل عمل تنمية التكتلات الاقتصادية، انتهت الى اختيار تكتلين لتنميتهما بمحافظة أسيوط، وهما تكتل النباتات الطبية والعطرية بمركز أبنوب، وتكتل الزراعات البستانية وعسل النحل بمركزي البداري وساحل سليم، ثم تأتى المرحلة الثانية والمعنية بدراسة الموقف التفصيلي للتكتل، متضمن مراحل عمله وطبيعة الكيانات العاملة فيه، وسلسلة القيمة الخاصة بالتكتل، والتعرف على توجهات السوق المحلي والدولي للمنتجات التي تخرج من كلا التكتلين.

وتعمل الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخطى سريعة على تنمية الصعيد، وتضع هذ الملف على رأس أولوياتها، بهدف الارتقاء بمستوى التنمية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتكامل بين المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، فيما يخص تنفيذ المشروعات والبرنامج على أرض المحافظة والاستفادة والتعاون مع البنك الدولي، لتقديم الدعم الفني والتدريب لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظة.