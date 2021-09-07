«الرمان بـ10 جنيهات واللوبيا بـ24».. أسعار 40 سلعة متداولة بالأسواق

كشف تجار ومنتجين بالغرف التجارية، عن السعر الاسترشادي لـ50 سلعة حرة متداولة في السوق المحلي في كافة المحافظات لشهر سبتمبر الجاري، من أهمها الدقيق والمكرونة والشاي والأرز والطماطم والبطاطس.

وتستعرض «الوطن»، أسعار الـ50 سلعة، للكيلو جرام، على النحو التالي:

- يباع الدقيق البلدى «السائب» بسعر 6.5 جنيه.

- تباع المكرونة زنة كيلو 8 جنيهات.

- تباع اللوبيا المستوردة بسعر 24 جنيها.

- يباع الفول الصحيح المكمور البلدى بسعر 22جنيها.

- يباع العدس الأصفر المستورد بسعر 16 جنيها.

- يباع الأرز السائب بسعر 7.5 جنيه.

- تباع الذرة العويجة بسعر 6 جنيهات.

- يباع السكر الحر بسعر 9 جنيهات.

- يباع زيت شمس كريستال 900 ملى بـ 33 جنيها.

- يباع شاى لبيتون 40 جرامًا ناعمًا بسعر 5 جنيهات.

- تباع شيكولاته كادبورى حجم صغير 12 قطعة بسعر 22 جنيها.

ـ علبة سجائركليوباترا بوكس تباع بسعر 20 جنيها.

- يباع الصابون التركي 175 جرامًا بسعر 8 جنيهات

- يباع نصف دستة لوكس 90 جرام بسعر 24 جنيها.

- يباع كلوروكس 1 لتر أبيض 10جنيهات.

- اريال اوتوماتيك 2500 جرام مركز 80 جنيها.

- مسلى البقرة الحلوب 1 كيلو 100 جنيه.

- سمن روبى 1 كيلو 23 جنيها.

- زبدة صفراء نيوزيلاندى 1 كيلو 110 جنيها.

- لبن جاموسى سائب لتر يباع بسعر 12 جنيها.

- جبن أبيض ثلاجة 40 جنيها.

الطماطم والبطاطس والبصل الأكثر ارتفاعا

ارتفعت أسعار الطماطم بنحو 138%، والبصل بنسبة 50%، بحسب تصريحات حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرف التجارية لـ«الوطن»، على النحو التالي:

- تباع الطماطم بسعر 10 جنيهات.

- يباع البصل ذهبي أبيض بسعر 5 جنيهات.

- يباع الثوم البلدى القديم بسعر 20 جنيها.

- تباع البطاطس بسعر 10 جنيهات.

- يباع الرمان بسعر 10 جنيهات.

- يباع التين البرشومى بسعر 15 جنيها.

- يباع الكندوز البلدى الكيلو بسعر 140 جنيها.

- يباع بتلو كيلو بسعر 150 جنيها.

استقرار سعر اللحوم المجمدة

- يباع لحم برازيلى مجمد بـ80 جنيها.

- يباع الكبدة البرازيلي مجمدة بسعر 45 جنيها.

- يباع البيض البلدى كرتونة بسعر 50 جنيها.

- يباع البيض الاحمر كرتونة بـ 50 جنيها.

- دجاج حى بلدى يباع بسعر 48 جنيها.

- دجاج حى ابيض يباع بسعر 26 جنيها.

- يباع البلطى الكبير بسعر 28 جنيها.

- بورى متوسط يباع بسعر 45 جنيها.

- علبة تونة صن شاين 185 جرامًا تباع بسعر 12 جنيها.

- حفاضات أطفال تباع بسعر 130 جنيها.