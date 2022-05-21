السيسي: عندي حلم بتغيير رؤوس الماشية لدى الفلاحين بأخرى مطورة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: «لو رجعنا لأيام سيدنا يوسف وشوفنا ليه ساب القمح في سنابله، هنشوف إنه لو كان عمل حصاد وبقى القمح كدا مكانش هيستحمل التخزين ويتلف، والذرة كذلك، فالدول المتقدمة التي تورد لنا الذرة تجففه وتصدره لنا، ومكانش بيتعمل عندنا لأنه معندناش مجففات التي تجفف المحصول قبل الوضع في الصومعة، وهو ما جاري معالجته الآن».

السيسي: فلاحو مصر يمتلكون 2 مليون رأس ماشية

وأضاف الرئيس خلال افتتاحه مشروع مستقبل مصر: «عندي حلم عاوز أطلبه من وزير الزراعة على الهواء كدا.. حجم الرؤوس الماشية اللي يمتلكها الفلاح المصري حوالي 2 مليون رأس، وبقول للمصريين وكل اللي مهتم من المجتمع المدني هو حلم كبير أوي بس مش كبير علينا ولا على المصريين، اللي عنده رأس ماشية غير مطورة بتآكل نفس الأكل اللي بيآكله الماشية التي تم تطويرها وتشرب نفس الشرب، والمطورة بتنتج لحم حوالي 7 كيلو في اليوم، وغير المطورة حوالي 1.5 كيلو في اليوم، والـ2 مليون رأس ماشية لو اتغيروا وأخدناهم وأدينا للفلاحين النوع اللي بيزيد، الـ2 مليون دول هيدوني كتير جدا، والراس اللي كانت بتعمل ألف جنيه تعمل 5 آلاف جنيه، ولو عاوزين نغير حياة الناس لازم نعمل ده، الرأس المطورة قد تكون عبء وأغلى لأنها مستوردة».

الرئيس: نحتاج لمضاعفة الانتاج مرة أو 2

واستكمل الرئيس «يا أهل الخير ياللي عاوزين تعملو أعمال بر وعاوزين ترفعوا وتحسنوا حياة الناس، البر مش إنك تدي حد ياكل أو تعمل له مدرسة أو جامع، لكن البر إني أخلي المواطن اللي بيكسب 1000 أو 2000 أضاعف له الرقم على مستوى الفرد، أما على مستوى الدولة فأنا أحتاج أضاعف الإنتاج مرة أو 2».

وأوضح الرئيس قائلا: «مزرعة اللاهون للزراعات المحمية موجودة في الفيوم، وهي من ضمن المحافظات التي كانت تحتاج لتشغيل وتواجد الصوب الرزاعية يشغل الكثير من العمالة بشكل جيد».