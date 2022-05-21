عاجل.. السيسي يوجه بإنشاء 15 سوق جملة بالقاهرة والجيزة لضبط الأسعار

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة والمسؤولين لدراسة موقف الأراضي الخالية في كل المحافظات، من أجل بناء أسواق جملة لضبط الأسعار.

15 سوق كبيرة في القاهرة والجيزة

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاحه مشروع مستقبل مصر، «لو في فدداين فاضية في أي مكان تقدر تستوعب الأسواق مستعدين نتحرك في برنامج سريع نعمله ونخلي تجار الجملة يدخلو الأسواق دي، فبدل ما التاجر بيجيب من العبور الإنتاج يتوزع على كل الأسواق عاوز أعمل 15 سوق كبيرة في الأماكن الفاضية في القاهرة والجيزة».

السيسي: الدولة مسؤولة عن بقاء الأسعار

وتابع الرئيس: «اعرضوا عليا الخطة دي، بس بشرط يكون هامش الربح قليل، علشان نخلي الرقابة على الأسواق مرتفعة، وعدم المغالاة في الأرباح من خلال الزيادة للمعروض، حتى يشتري المواطن بأسعار أقل من التجزئة لإجبار التاجر على ضبط الأسعار، لأن الدولة مسؤولة عن بقاء الأسعار كما هي ثابتة كلما أمكن حتى نهاية هذا العام، وجهدنا مع بعض في الدولة لا ينتهي حتى تنتهي الأزمة بتداعياتها».

وأضاف الرئيس «الأراضي دي ممكن تكون بتاعة ناس وإحنا مش هناخدها إحنا هنستخدمها استخدام مؤقت وممكن ندفع مقابل لها لحد ما الأزمة تعدي، بدل الشادر القماش والكلام ده».