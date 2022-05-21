توريد 205 ألف طن قمح إلى شون وصوامع البحيرة منذ بدء الحصاد حتي اليوم

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن إجمالي ما تم توريده من القمح حتى صباح اليوم السبت بلغ 205092 طن من الأقماح المحلية وتم أمس توريد 14202 طن.

وقال «آمنة» إن العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلي منتظم بكل مواقع التخزين بالمحافظة والتى تعمل بدورها بشكل منتظم فى جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين منذ بداية موسم توريد القمح للعام الحالي 2022.

استلام محصول القمح يومياً من المزارعين والموردين

وأشار محافظ البحيرة إلى أنه يتم استلام محصول القمح يومياً من المزارعين والموردين بعد التأكد من سلامة الأقماح ومطابقتها للمواصفات مع توفير كافة سبل الراحة في عمليات التوريد في مختلف الصوامع والشون.

وتابع آمنة قائلا إن عدد الشون والصوامع 29 شونة خرسانية بطاقة 343000 طن، بالإضافة لوجود 6 صوامع تضم 48 خلية وبطاقة تخزينية إجمالية 237000 طن لإستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام وتقدر بنحو580 ألف طن قمح.

لجان لتحديد نوعية القمح المورد

وأضاف أنه توجد لجان تم تشكيلها من مديريات الزراعة والتموين والجهات المختصة لتحديد نوعية القمح المورد ولضمان توريد المحصول من المزارعين بشكل منتظم.

وأكد محافظ البحيرة إلي أن هذ الذى يتوازي مع قيام هذه اللجان بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أي كميات من القمح، يتم ضبطها خارج الإطار القانونى لتداول القمح، وإتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين.