القصير: سندعم المزارعين بتقاوي القمح والذرة والأرز والقطن

قال السيد القصير وزير الزراعة، إنَّه جرى التوسع العام الماضي في توفير التقاوي، وتغطية أكثر من 60% منها، وفي بعض المحاصيل يلجأ الفلاح من التقاوي الذاتية الخاصة بها، لكن المحاصيل الأخرى لا يجوز اعتماد التقاوي الذاتية مثل الذرة، لذلك الوزارة والشركات التابعة التي تشرف عليها الوزارة تغطي 100% من تقاوي الذرة.

وزير الزراعة: نغطي 100% من تقاوي الذرة

وأضاف وزير الزراعة، على هامش افتتاح مشروع مصر للاستصلاح الزراعي، ويحضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن َّنسبة التغطية بالنسبة لمحصول القمح كانت أقل، ووجه الرئيس السيسي بزيادة نسبة التغطية المعتمدة بالتقاوي، «احنا متعاقدين على مساحات كبيرة».

وزير الزراعة: بلاش تستخدم التقاوي اللي عندك في البيت لأنها بتقلل الإنتاجية

وتابع: «نأمل بإننا نوجه الفلاح والمزارع إن التقاوي هتكون موجودة، وبلاش تستخدم التقاوي اللي عندك في البيت لأنها بتقلل الإنتاجية، وهنحاول تدريجيا في خلال سنة في حد أقصى إننا نغطي احتياجات التقاوي المعتمدة بالكامل بنسبة كبيرة للمحاصيل مثل الذرة والأرز والقطن والقمح، وبنوجه رسالة للمزارعين بإننا هندعمكم بتقاوي القمح».