مواصفات وأسعار أرخص سيارات مبادرة الإحلال بعد الزيادة

قال الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات، إنه تم تنفيذ جدول أسعار السيارات بعد الزيادة في مبادرة الإحلال، ويتم تلقي طلبات الإحلال من خلال المنصة الإلكترونية.

مبادرة إحلال السيارات

وأضاف الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السيارة «لادا جرانتا» الأرخص في مبادرة الإحلال التي أعلن عنها الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية، حيث سجل سعر السيارة في حالة الدفع الكاش الآتي:

سيارة لادا جرانتا

الفئة الاولي mt سجلت سعر السيارة لادا جرانتا

179.100جنيها

الفئة الثانية E1 – AT من السيارة لادا جرانتا

٢٠٨,٠٠٠

208000 جنيه

الفئة الثالثة E2 - AT من السيارة لادا جرانتا

218000 جنيه

السيارة لادا جرانتا 2022، هي سيارة سيدان وتمتلك محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، بقوة 98 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وناقل حركة «مانوال» مكون من 4 سرعات وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات، وتتسارع من حالة الثبات وحتى سرعة الـ100كم/ ساعة في غضون 13.1 ثانية، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 176 كم/ ساعة.

السيارة بي واي دي

2022

وأوضح المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات، أن السيارة «بي واي دي» تعتبر السيارة رقم 2 من حيث الأرخص في مبادرة إحلال السيارات، وضمت المبادرة الإحلال فئتين من سيارات «بي واي دي»، وسجل السعر الآتي:

سيارة «بي واي دي» الفئة الاولي F3 GLI MT

213000

السيارة «بي واي دي» الفئة الثانية

F3 GLXI AT

243000

مواصفات السيارة «بي واي دي»

تعتبر السيارة «بي واي دي» الصيني من السيارات السيدان في سوق السيارات، وتعتمد على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، وينتج قوة قدرها 108 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 134 نيوتن/ متر، ومحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، و5 سرعات في النسخة «مانيوال» وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى سرعة الـ100كم/ ساعة في غضون 12.1 ثانية، ومتوسط استهلاك 6.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ ساعة.