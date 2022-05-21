أسعار السيارات الجديدة بالسوق المصرية الأقل من 200 ألف جنيه

شهد سوق السيارات ارتفاعًا في الأسعار بسبب موجة التضخم العالمية، وقال عبدالعاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات، إن السبب الرئيسي هو اندلاع الحرب بين أوكرانيا وروسيا، موضحًا أن انتشار فيروس كورونا أدى إلى خفض عملية إنتاج السيارات في العالم.

وأوضح عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أزمة انتشار كورونا أدت إلى عملية إغلاق بين الدول لموجهة الجائحة، ما أدى إلى ارتفاع سعر الشحن والنقل، بالإضافة إلى خفض بعض المصانع المنتجة لحصص إنتاج السيارات بأنواعها.

وأشار عضو رابطة تجار السيارات في تصريحاته، إلى وجود سببًا آخر لارتفاع أسعار السيارات، وهو أزمة الرقائق الإلكترونية الخاصة بها.

أسعار السيارات الجديدة بالسوق المصرية

واستعرض «عبدالعاطي» أسعار بعض السيارات الجديدة الأقل من 200 ألف جنيه في السوق المصرية، كما يلي:

زوتى Z100 موديل 2020

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / Elegent 1000 CC

السعر المتداول في السوق: 120 ألف جنيه.

سوزوكى التو 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال 800 CC

السعر المتداول في السوق: 121 ألف جنيه.

سوزوكى اسبريسو 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / فول أوبشن 1000 CC

السعر المتداول في السوق: 146 ألفًا و900 جنيه.

شيفروليه لانوس 2020

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال/ جميع الكماليات 1500 CC

السعر المتداول في السوق: 166 ألفًا و400 جنيه.

بروتون ساجا 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال/ Standard 1300 CC

السعر المتداول في السوق: 166 ألفًا و900 جنيه.

سوزوكى سويفت ديزاير 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال 1200 CC

السعر المتداول في السوق: 171 ألفًا و900 جنيه.

شانجي M50 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال/ توب لاين 1500 CC

السعر المتداول في السوق: 189 ألف جنيه.

لادا جرانتا 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال/ صالون 1600 CC

السعر المتداول في السوق: 194 ألفًا و500 جنيه.

رينو لوجان

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال/ E1-1600 CC

السعر المتداول في السوق: 195 ألف جنيه.