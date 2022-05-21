استعادة سيارة ملاكي مسروقة في الإسماعيلية خلال 24 ساعة

نجح ضباط وحدة مباحث قسم ثالث الإسماعيلية، برئاسة المقدم محمد البرماوي، في استعادة سيارة ملاكي مسروقة بدائرة القسم، في أقل من 24 ساعة بعد سرقتها من شارع رئيسي في المدينة.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من قسم ثالث، يفيد سرقة سيارة هيونداي من شارع صبري مبدي بمنطقة الخامسة التابعة لقسم ثالث الإسماعيلية وإبلاغ صاحبها.

تشكيل فريق بحث

ووجه اللواء طلعت عبد الهادي مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث، يضم ضباط المباحث الجنائية في قسم ثالث.

ونجح النقباء كامل قمحاوي ومروان منصور ومحمود منصور معاونو مباحث قسم ثالث الإسماعيلية في تعقب خط سير السيارة، وفحص كل الكاميرات الموجودة بالمنطقة.

وتوصل ضباط المباحث الجنائية إلى خروج السيارة من مدينة الإسماعيلية إلى طريق «الإسماعيلية - بورسعيد» في اتجاه مدينة القنطرة غرب.

استعادة السيارة

ونجح ضباط المباحث الجنائية في التوصل إلى السيارة، وإعادتها من أحد الأماكن التي تم العثور عليها متوقفة بها.

وتكثف المباحث الجنائية في الإسماعيلية جهودها لكشف هوية التشكيل العصابي الذي عمل على سرقة السيارة من مدينة الإسماعيلية، فيما أكدت مصادر أمنية أنه سيتم التوصل إلي هوية المتهمين وضبطهم خلال ساعات قليلة.

حملات أمنية مكثفة في شوارع الإسماعيلية

وتشهد محافظة الإسماعيلية في الفترة الحالية انتشارا للأكمنة المرورية في كل الشوارع، لإعادة الانضباط إلى الشارع الإسماعيلي، كما تكثف إدارة مرور الإسماعيلية من حملاتها لضبط الدراجات النارية بدون لوحات معدنية أو بدون تراخيص والمخالفة لشروط التراخيص.