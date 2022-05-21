«مسار» بجامعة سوهاج تنظم ورشة عمل عن المسؤوليات القانونية للشركات

نظمت حاضنة أعمال مسار بجامعة سوهاج، ورشة عمل تدريبية عن الأشكال والمسؤوليات القانونية للشركات، وذلك بمشاركة 12 مشروع ناشئ محتضن.

البرنامج التدريبي للورشة تطرق إلى مناقشة التوجيهات

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، إن البرنامج التدريبي للورشة تطرق إلى مناقشة التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن تسهيل ومتابعة إجراءات إنشاء الشركات، وتوفير النفقات، وتقديم إعفاءات ضريبية وإزالة المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال، موضحًا أن حاضنة أعمال مسار بالجامعة تقدم الدعم للمشروعات الناشئة، للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي في ظل القوانين والحوافز التي أصدرتها الدولة لدعم المشروعات الناشئة وتحفيز الاقتصاد المصري.

حضور وائل رشاد المستشار القانوني للشركات

وأشار الدكتور أشرف عكاشة مدير حاضنة مسار بسوهاج، إلى أن التدريب استمر لمدة يومين، بحضور وائل رشاد المستشار القانوني للشركات الناشئة وخبير ريادة الأعمال، وشمل التعريف بكيفية إنشاء وتأسيس الشركات وأنواع المشروعات الناشئة والمسئوليات القانونية لكل منها، كما ناقش رواد الأعمال أنشطة مبادرة حياة كريمة ودورها في رفع مستوى معيشة المواطنين وتأثيرها على بيئة ريادة الأعمال.

جدير بالذكر أن برنامج مسار تنفذه «إنرووت» للتنمية بالتعاون مع جامعة سوهاج وبتمويل من الحكومة الهولندية.

وعلى صعيد آخر، أعلن الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، البرنامج الزمني للترشح لشغل منصب عميد كلية الطب البيطري، الذي يستمر حتى 8 يونيو المقبل.