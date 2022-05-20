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محافظ سوهاج: مستشفى طهطا العام تدخل الخدمة قريبًا

كتب:

شيماء دراز
12:44 م | الجمعة 20 مايو 2022
محافظ سوهاج

محافظ سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أن نسب التنفيذ بمشروع إحلال وتجديد مستشفى طهطا العام بلغت 96%، بتكلفة 243 مليون و200 ألف جنيه، على مساحة 3740 متر مربع، مشيرا إلى أن المستشفى تشهد أعمال التشطيبات النهائية، تمهيدا لدخولها الخدمة قريبا، وذلك في إطار خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة لتطوير المستشفيات العامة والمركزية، ورفع كفاءة المنظومة الطبية بسوهاج، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات الصحية للمواطنين.

بداية المشروع في فبراير2020 

ومن ناحيتها، أوضحت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن المشروع ينفذه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وقد بدأ العمل به في فبراير 2020م، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال الأيام القليلة القادمة، لافتة إلى أن المستشفى بتصميمها الجديد تضم 149 سرير إقامة مرضى، 30 سرير للعناية المركزة، 31 سرير أطفال مبتسرين، بالإضافة إلى 120 أسرة نوعية، مشيرة إلى أن المستشفى تضم 4 غرف عمليات وغرفة لعمليات النساء والتوليد، وغرفة لقسطرة القلب، فضلا عن 70 سرير للغسيل الكلوي، واستقبال طوارئ يضم 19 سرير، و 5 غرف أشعة متنوعة، بالإضافة إلى 5 معامل، وبنك للدم.

المرحلة الثانية من مشروع التطوير بمستشفى طهطا العام 

وأشارت وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج أن المرحلة الثانية من أعمال تطوير مستشفى طهطا العام، تشمل تطوير مبنى العيادات القديم بإجمالي مسطح 7800 متر، وإنشاء مبنى الإقامة بإجمالي مسطح 3664 متر، بالإضافة إلى تعلية مبنى الغسيل الكلوي، وإنشاء طابقين الخامس والسادس.

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