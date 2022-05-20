محافظ سوهاج: 96% نسبة تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مستشفى طهطا العام

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أن نسب التنفيذ بمشروع إحلال وتجديد مستشفى طهطا العام، بلغت 96%، بتكلفة 243 مليونا و200 ألف جنيه، وعلى مساحة 3740 متر مربع، مشيرا إلى أن المستشفى يشهد أعمال التشطيبات النهائية تمهيدا لدخوله الخدمة قريبا، وذلك في إطار خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة لتطوير المستشفيات العامة والمركزية، ورفع كفاءة المنظومة الطبية بسوهاج، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات الصحية للمواطنين.

أعمال تطوير المستشفى بدأت في 2020

من جانبها، أوضحت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن المشروع ينفذه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وقد بدأ العمل به في فبراير 2020، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال الأيام القليلة القادمة، لافتة إلى أن مستشفى طهطا بتصميمه الجديد تضم 149 سرير إقامة مرضى و30 سريرا للعناية المركزة و31 سرير أطفال مبتسرين، بالإضافة إلى 120 سرير نوعي، مشيرة إلى أن المستشفى يضم 4 غرف عمليات وغرفة لعمليات النساء والتوليد وغرفة لقسطرة القلب، فضلا عن 70 سريرا للغسيل الكلوي، واستقبال طوارئ يضم 19 سريرا، و5 غرف أشعة متنوعة، بالإضافة إلى 5 معامل وبنك للدم.

تطوير مبنى العيادات القديم

وأشارت وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، أن المرحلة الثانية من أعمال تطوير مستشفى طهطا العام، تشمل تطوير مبنى العيادات القديم بإجمالي مسطح 7800 متر، وإنشاء مبنى الإقامة بإجمالي مسطح 3664 مترا، بالإضافة إلى تعلية مبنى الغسيل الكلوي، وإنشاء طابقين الخامس والسادس.