طقس محافظة سوهاج اليوم: شديد الحرارة مشمس نهارا معتدل ليلا

تشهد محافظة سوهاج اليوم ارتفاعا بدرجات الحرارة أكثر من درجتين عن درجات الحرارة يوم الخميس، ليصبح الطقس شديد الحرارة نهارا ومعتدل الحرارة ليلا .

درجات الحرارة بمحافظة سوهاج اليوم

حيث تصل درجة الحرارة العظمى اليوم بمحافظة سوهاج 38 درجة مئوية فى طقس شديد الحرارة نهارا بينما تصل درجات الحرارة الصغرى مساء إلى 23 درجة مئوية فى طقس معتدل الحرارة.

طقس القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية

بينما تشهد القاهرة الكبرى طقس حار نهارا وكذلك الطقس على الوجه البحرى والسواحل القريبة وجنوب سيناء، ومائل للحرارة على السواحل الشرقية، وشديد الحرارة على جنوب البلاد ولطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

توقع انخفاض درجات الحرارة بداية من السبت المقبل

ووتتوقع هيئة الارصاد العامة المصرية انخفاضا في درجة الحرارة العظمى والصغرى بداية من يوم السبت القادم على شمال وجنوب ووسط صعيد مصر.

بينما يبدأ الانخفاض في درجات الحرارة على السواحل الغربية بداية من يوم الجمعة 20 مايو، ويمتد الانخفاض لباقى الأنحاء يوم السبت 21 مايو ويستمر ليوم الأحد 22 مايو.

ليسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة على شمال البلاد لطيف على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد خلال فترات الليل.

تأثر البلاد بمرتفع العروض الوسطى

وهذا نتيجة تأثر البلاد بمرتفع العروض الوسطى الذى يجلب معه رياح شمالية غربية تعمل على تقليل درجات الحرارة ويصاحبه حوض علوي بارد في طبقات الجو العليا، مما يؤدي إلى تأثر البلاد بغطاء سحابي يعمل على تقليل فترات سطوع أشعة الشمس.

نشاط رياح وتحسن درجات الحرارة

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بتحسين الشعور بدرجات الحرارة، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى خلال يومى السبت والأحد درجة حرارة عظمى 27 درجة مئوية، ودرجة حرارة صغرى 17 درجة مئوية.