«مياه سوهاج» تجري المقابلات الشخصية لوظيفة محصل وقارئ بالعمولة

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج اليوم 19 مايو 2022، المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفة محصل وقارئ بالعمولة، والتي تستمر حتى 21 من نفس الشهر، عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن لجنة المقابلات الشخصية تضم اللواء عصام الليثي، السكرتير العام لمحافظة سوهاج، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وعمرو عزت الماحي، رئيس قطاع تطوير الأداء المؤسسي بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء عبد الرحيم أبو طالب، رئيس قطاع الأمن بالشركة القابضة، ومحمد النجار، مدير عام شئون العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وخالد محمود، موارد بشرية في «مياه سوهاج».

عدد المتقدمين للمقابلات الشخصية بمياه سوهاج

وأشار اللواء مصطفى كامل، مستشار الشركة لشئون الموارد البشرية، أنه يتم إجراء المقابلات لعدد 179 من مركز سوهاج، و140 من مركز أخميم، و91 من مركز المنشأة، و92 من مركز ساقلتة، و103 من مركز المراغة، و107 من مركز جهينة، بالإضافة إلى 250 من مركز طهطا و161 من مركز طما، و84 من مركز دار السلام، و82 من مركز البلينا و123 من مركز جرجا.

مواعيد مقابلات المراكز المختلفة بمياه سوهاج

وأوضحت سمية عساف، رئيس قطاع الموارد البشرية بمياه سوهاج، أنه يتم اليوم 19 مايو 2022 مقابلة المتقدمين لوظيفة محصل وقارئ بمراكز البلينا ودار السلام وجرجا وطما، على أن يتم مقابلة المتقدمين من مراكز المنشأة وساقلتة وأخميم وسوهاج غدا الجمعة 20 من نفس الشهر، وتتم مقابلة المتقدمين بمراكز المراغة وجهينة وطهطا السبت الموافق 21 مايو 2022.