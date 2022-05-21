حبس تاجر مخدرات ضُبط بحوزته كمية من الحشيش قبل ترويجها بالإسماعيلية

أمرت نيابة مركز الإسماعيلية، صباح اليوم السبت، بحبس أحد مروجي مخدر الحشيش، 4 أيام، على ذمة التحقيقات، لاتهامه في الاتجار في الحشيش على نشاط واسع.

واستمعت النيابة العامة لأقوال المتهم في الاتهامات المنسوبة إليه، بعد ضبطه بسيارته وبداخلها كمية من مخدر الحشيش.

التحريات تدين المتهم

وأشارت التحريات الأولية للمباحث الجنائية، أن المتهم يدعى «عبد الغني.م»، في الخمسينيات من العمر، ومقيم بمنطقة الحلوس بدائرة مركز الإسماعيلية.

وأشارت التحريات الى أن المتهم يتردد عليه عدد من صغار التجار لشراء مخدر الحشيش وبيعه في دائرة المركز، فيما تم ضبطه بالمواد المخدرة والسيارة التي يستقلها لتوزيع المخدر ومبلغ مالي من حصيلة البيع وهاتف محمول للتواصل مع عملائه.

معلومات حول المتهم

وكان قد تلقي اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء طلعت عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد تأكيد معلومات مباحث مركز الإسماعيلية حول تردد بعض العناصر الإجرامية على أحد الأشخاص في عزبة الحلوس لشراء المواد المخدرة.

وتمكنت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية، برئاسة المقدم مروان الطحاوي، ومعاونيه النقباء بدر عليان، والنقباء سيد نصر الله ومصطفى العدوي وملهم البلتاجي من ضبط المتهم والمواد المخدرة.

وقالت المصادر أن المتهم يدعي «عبد الغني.م.ح»، 52 سنة، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش داخل السيارة الخاصة به، فيما تحفظت الشرطة على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

حملات مكبرة لضبط تجار المخدرات في الإسماعيلية

وتكثف مديرية أمن الإسماعيلية في الفترة الحالية من متابعة تحركات المتهمين وذوي السوابق الإجرامية في الاتجار في المواد المخدرات لضبط النشطين منهم.

ونجحت نجحت مباحث مركز التل الكبير، برئاسة المقدم محمد فؤاد، في القبض على أحد المتهمين بالإتجار في المواد المخدرة على نشاط واسع بعد رصد ضباط المباحث الجنائية تحركات المتهم بعد خروجه من السجن قبل أشهر قليلة وعودته لممارسة نشاطه الاجرامي في الإتجار في الحشيش.

وضبطت المباحث الجنائية القبض على المتهم خلال قيادته سيارته الملاكي، وبحوزته 30 فرش حشيش.