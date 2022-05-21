سميرة أحمد تصلي الجنازة على سمير صبري في سيارتها

أدت الفنانة سميرة أحمد صلاة الجنازة على الفنان الراحل سمير صبري في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وهي متواجدة في سيارتها، وذلك بسبب معانتها من بعض المشاكل الصحية، ولكنها حرصت على الحضور لتوديع صديقها الفنان الكبير، وذلك ضمن مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم أحمد السقا، ليلى علوي، إلهام شاهين، ميرفت أمين، داليا البحيري، دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان.

وتوافد عدد من الفنانين على مسجد الشرطة لأداء صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل عقب صلاة الظهر، منهم الدكتور أشرف زكي نقبل المهن التمثيلية، بالإضافة إلى الفنانة نهال عنبر التي صاحبت الجثمان من مستشفى العجوزة إلى المسجد، بالإضافة إلى فيفي عبده، بوسي شلبي، عمرو محمود ياسين، الإعلامي محمد الغيطي، لقاء سويدان، وفاء عامر، نادية مصطفى، هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح، المخرج محمد عبد العزيز وغيرهم من النجوم.

نجوم الفن يودعون سمير صبري بالدموع

ومن المقرر أن ينطلق المشيعون بعد أداء صلاة الجنازة إلى محافظة الإسكندرية، حيث يدفع الفنان الراحل سمير صبري في مقابر العائلة هناك، وفقا لوصيته التي كشف عنها المخرج محمد ترك، بينما يقام العزاء يوم الاثنين المقبل في مسجد الشرطة، وفقا لما كشفه الفنان أشرف زكي في تصريحات سابقة لـ «الوطن».