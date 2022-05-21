مظاهرة حب في جنازة الفنان سمير صبري: عاشق للفن ومساعد للآخرين

مظاهرة حب شهدتها جنازة الفنان سمير صبري، والتي شيعت من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور أصدقائه وتلاميذه بالوسط الفني والإعلامي ومحبيه وجمهوره الذي طالما أسعدهم على مدار أكثر من 60 عامًا في مجال الفن وتقديم البرامج الحوارية سواء الإذاعية أو التليفزيونية.

نجوم الفن حاضرون بقوة في جنازة سمير صبري

«ما يغلاش على اللي خلقه».. كلمات مقتضبة اكتفى بها الفنان أحمد السقا للتعبير عن حزنه لوفاة سمير صبري، خلال مراسم تشييع جثمانه من مسجد الشرطة، قبل التحرك إلى محافظة الإسكندرية ليوارى الثرى في مدافن العائلة.

ليلى علوي عن سمير صبري: كان زميل بابا

«كان زميل والدي وتعلمت منه كتير»، بهذه الكلمات عبرت الفنانة ليلى علوي عن حزنها لفراق سمير صبري، خلال مشاركتها في مراسم تشييع الجثمان، وتجمعهما صداقة قوية ومن أشهر الأعمال الفنية التي جمعتهما فيلم جحيم تحت الماء، وقدم خلالها أشهر أغانيه إضحك يا أبو علي يا خفيف الدم.

وقالت ليلى علوي: «سمير صبري كان زميل أبويا، عرفته من وأنا طفلة صغيرة وتعلمت على إيديه حاجات كتير جدًا، بيحب الناس ويسأل عنهم، وداعم لكل من حوله، مفيش حد في الوسط الفني كان عنده مشكلة إلا وسمير صبري كان معاه وواقف جنبه».

«عرفنا قيمته لمّا مشي وسابنا» بحزن شديد، خلال حضورها جنازته، قالت الفنانة فيفي عبده، إنه بوفاة سمير صبري، نفقد أحسن الناس في الدنيا «لكن هنقول إيه؟.. دي سنة الحياة، كلنا رايحين وماشيين، ويا ريت الناس تعرف قيمة بع وهما عايشين».

وحرص عدد من النجوم على المشاركة في تشييع جثمان الفنان القدير سمير صبري، الذي وافته المنية أمس الجمعة، ميرفت أمين، سميرة أحمد، نادية الجندي، دنيا سمير غانم، الدكتور أشرف زكي، هنادي مهنى وزوجها أحمد خالد صالح، ونادية مصطفى، وفاء عامر، هاني رمزي، داليا البحيري، سوزان نجم الدين، ونهال عنبر التي حرصت اصطحاب الجثمان منذ مغادرته المستشفى إلى مسجد الشرطة لأداء الصلاة عليه.