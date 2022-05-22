أسعار الخضروات اليوم الأحد 22-5-2022 في الأسواق المحلية

الألياف الطبيعية وفيتامين سي و دي وغيرها من العناصر المهمة لصحة الجسم جميعها تتوفر داخل الأطعمة المختلفة خاصة الخضار، ولهذا يهتم قطاع عريض من المواطنين بمتابعة أسعار الخضروات بشكل يومي قبل النزول للأسواق أو طلبها «دليفري» من المحلات والأسواق.

وتساعد الخضروات في بناء جسم سليم قادر على مواجهة الأمراض كونها تعمل على تقوية الجهاز المناعي للجسم وتحديدًا في ظل انتشار أوبئة وأمراض في الآونة الأخيرة جميعها تجارب الجهاز المناعي للسجم.

واليوم الأحد 22 مايو الجاري، تقدم «الوطن» أسعار الخضروات في الأسواق، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها، على النحو التالي:

أسعار الخضروات في سوق العبور

وصل سعر كيلو الفاصوليا بين 5 حتى 7 جنيهات، كما سجل سعر الباذنجان الرومي بين 1.5 و3 جنيهات للكيلو الواحد، وسجل الفلفل الرومي بين 2.5 جنيه حتى 5 جنيهات للكيلو الواحد، أما الفلفل الحامي البلدي فسجل 4 جنيهات للكيلو الواحد والفلفل الألوان وصل سعره 18 جنيها للكيلو الواحد، وسجل سعر الطماطم بين 5.5 حتى 7 جنيهات للكيلو الواحد، وسجلت البطاطس بين 2 حتى 4 جنيهات للكيلو أما الكوسة تراوحت بين 2.25 جنيه حتى 3.75 جنيه للكيلو الواحد، داخل سوق العبور اليوم الأحد 22 مايو الجاري.

أسعار الخضروات في الأسواق

تروح سعر البانجان البلدي بين 3 جنيهات حتى 4 جنيهات للكيلو الواحد، وتراوحت الكوسة سعر بين 4 حتى 5 جنيهات للكيلو الواحد، فيما سجل سعر كيلو البصل الأبيض 4 جنيهات في الأسواق، أما الفلفل الألوان وصل سعره 20 جنيها، وسجلت الطماطم بين 10 و13 جنيها للكيلو الواحد، وتراوح سعر البطاطس بين 3 جنيهات حتى 5 جنيهات، فيما وصل سعر كيلو الخيار 5 جنيهات للكيلو الواحد، كما وصل سعر كيلو الليمون 14 جنيها.