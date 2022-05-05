سببان وراء تراجع أسعار القهوة.. كم سعر الكيلو في مصر؟

بلغت العقود الآجلة لقهوة أرابيكا في شركة 2.2 دولار للرطل (450 جراما)، وهو أدنى مستوى منذ 29 مارس الماضي، متأثرة بضغط الدولار القوي بعد رفع سعر الفائدة الأمريكية أمس الأربعاء 0.50%، وتوقعات انخفاض الطلب بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.

مخاوف من تراجع الإنتاج

من ناحية أخرى، أدت المخاوف من تقلص الإمدادات العالمية إلى الحد من الخسائر، بحسب ما أفاد مجلس تصدير البن البرازيلي، CeCafe، في 11 أبريل الماضي، من أنّ صادرات البن الأخضر البرازيلي انخفضت بنسبة 5.8% على أساس سنوي إلى 3.267 مليون كيس.

انخفاض الإنتاج العالمي

وأبلغت كولومبيا - ثاني أكبر منتج لبُن أرابيكا في العالم بعد البرازيل - في 5 أبريل الماضي، أنّ إنتاجها من البن في مارس انخفض بنسبة 13% على أساس سنوي إلى 914000 كيس.

تراجع أمطار الزراعة

في الوقت ذاته، أدى انخفاض هطول الأمطار في منطقة ميناس جيرايس البرازيلية، وهي منطقة تمثل نحو 30% من محصول أرابيكا البرازيلي، إلى إعاقة توقعات الإنتاج، بحسب مجلس تصدير البن البرازيلي.

توقعات بارتفاع البن

وصلت القهوة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3.39 دولار أمريكي للرطل في أبريل عام 1977، ويتوقع تداول القهوة عند 2.2 دولار أمريكي للرطل بنهاية هذا الربع في يونيو المقبل، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية تريدينج إيكونوميكس، بالنظر إلى المستقبل، وسط تقديرات أن يجرى التداول عند 2.5 دولار للرطل في غضون 12 شهرًا.

البُن البرازيلي بـ140 جنيها

وفي مصر، بلغ متوسط سعر كيلو البن الهندي روبستا 80 جنيها، والبرازيلي ريو 125 جنيها، والبرازيلي سانتوس 140 جنيها، والحبيشي بـ125 جنيها.

وتعد قهوة أرابيكا هي المعيار العالمي لعقود القهوة الآجلة التي يتم تداولها في بورصة إنتركونتيننتال، وتمثل أرابيكا 75% من الإنتاج العالمي وتزرع في الغالب في البرازيل (40% من إجمالي المعروض في العالم) وكولومبيا.

وتمثل قهوة روبوستا النسبة المتبقية البالغة 25% ويتم إنتاجها في الغالب في فيتنام (15% من الإمداد العالمي) وإندونيسيا، وتشمل المصدرين الرئيسيين الآخرين: بيرو والهند وأوغندا وإثيوبيا والمكسيك وكوت إيفوار.

وروبوستا هي حبوب البن المشهورة في أوروبا وقهوة الإسبريسو، بينما تحظى حبوب أرابيكا بشعبية في الولايات المتحدة.