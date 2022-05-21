ملخص تصريحات الرئيس السيسي اليوم خلال افتتاح مشروع «مستقبل مصر»

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مشروع مستقبل مصر الزراعي بحضور عدداً من المسئولين ورجال الأعلام، وتمّ خلاله إطلاق العديد من التصريحات ونستعرض في النقاط التالية ملخص تصريحات الرئيس السيسي اليوم.

مشروع مستقبل مصر الزراعي

- كل إجراء الدولة مخدتش بالها منه على مدار 50 سنة «بندفع ثمنه دلوقتي».

- تكلفة الزراعة في مشروع «مستقبل مصر» الزراعي أعلى بكثير من أي مكان بالدلتا.

- نزرع الشريط الموازي للنيل وفق الانحدار الطبيعي للمياه لكن الدلتا الجديدة عكس ذلك تماماً.

- يجب الإسراع في تنفذ مشروع مستقبل مصر والانتهاء منه العام المقبل.

- سعيد بالحراك والنقاش الجاري في البلد.. لكن إجراءات الدولة حاجة تانية.

- نحتاج كثير من الفهم والدراسات لنقول أن ما نسير فيه ناجح أم لا.

أبرز تصريحات الرئيس السيسي اليوم

- مشروع مستقبل مصر يتكلف 250 مليار جنيه وفق الأسعار منذ 3 سنوات.

- عدد السكان زاد خلال الـ10 سنوات الماضية زاد 20 مليون، وتنمية الدولة ليست بالقدر الكافي.

- ليس لدينا خيارات أخرى غير المشروعات القومية

- يجب إنهاء مراحل مشروع مستقبل مصر قبل التوقيت المحدد له العام المقبل.

- أتابع كل ما يقال والدولة مكانتش هتتحمل تأجيل التطوير ومنح الأولوية للتعليم فقط.

- مشروع مستقبل مصر يستهلك 1250 ميجا وات كهرباء.

- يجب أن نحافظ على وعي المواطنين بالوعي الكامل للحفاظ على مصر.

- مشروع مستقبل مصر مساحته 2.5 مليون فدان ويشكل 25% من الأرض الزراعية.

- نعمل في كل المرافق بمشروع حياة كريمة في الريف.

- اللي متعملش خلال السنوات الطويلة اللي فاتت داخل في 1000 مليار جنيه في حوالي 4 سنين.

- خايف ليكون إحنا جاحدين على كرم ربنا علينا.

- لجنة من كبار أساتذة الجامعات والمسؤولين تحدد أولويات المشروعات.

- هل الناس كان ممكن يتحملوا عدم وجود كهرباء وطرق وترع 14 سنة؟

- اللي اتعمل في مصر خلال الـ7 سنوات بتوفيق من ربنا

- بنعمل إنجازات في دولة مستهدفة من الإرهاب وجماعات الكذب.

- لو عندنا تقاوي تكفي زراعة القمح كنا زرعنا أكتر.

- النمو السكاني لا يتناسب مع ما تقدمه الدولة.. والنتيجة عجز وفجوة.

- أتابع تناول الإعلاميين وضيوفهم للقضايا لمعرفة ما اذا كنا قادرين على الوصول للمواطن.

- القطاع الخاص قادر على عمله بكفاءة وندعمه بالبنية الأساسية.

- الرئيس: القطاع الخاص قادر يدير عمله بكفاءة.

- وجهت بالبحث عن الشركات المستعدة لإنتاج الصوب الزراعية.

- أحلم بتغيير رؤوس الماشية لدى الفلاحين بأخرى مطورة.

- فلاحو مصر يمتلكون 2 مليون رأس ماشية ولو طورناهم هيزيد دخل الفلاح للضعف.