السيسي: الجيش المصري حارب التخلف والتردي.. وليس الإرهاب فقط

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مشروع توشكى: «اللي أوقف المشروع قبل كدا مش عيب في الاختيار ولا عيب في التخطيط، لكن عدم القدرة على التنفيذ، وهنا أسجل أمام المصريين كلهم إن الجيش في مصر مش حارب الإرهاب بس.. ده حارب التخلف والتردي وعدم قدرة الدولة».

الرئيس: الهيئة الهندسية أشرفت على آلاف المشروعات بتريليونات الجنيهات

وأضاف الرئيس خلال افتتاحه مشروع مستقبل مصر اليوم، إن «الهيئة الهندسية أشرفت على آلاف المشروعات بتريليونات الجنيهات، علشان ننجز المشروعات دي في دولة بتزيد كل سنة 2 مليون كان فيه تحديات، ولو مقدرناش نسبق زيادة السكان هيفضل فيه فجوة وعدم إحساس بأن الدولة قادرة تعمل حاجة».

السيسي: تكلفة زراعة 3 مليون فدان قد تصل لـ 500 مليار جنيه

وتابع الرئيس قائلا: «ياريت خريطة استصلاح 800 ألف فدان بالدلتا الجديدة تنزل على الإعلام وفي الجرائد كلها علشان نشوف لما بنزرع بنصرف كام، بنتكلم عن مشروعات زراعة قد تصل لـ500 مليار جنيه حتى الآن لزراعة 3 مليون فدان تقريبا علشان معندناش خيار تاني».

وتابع الرئيس قائلا: «اللي بيتعمل ده فضل كبير أوي من ربنا وخايف نكون جاحدين للي ربنا أداه لنا، وخايف ربنا يسلط علينا أنفسنا فندمر، (أمرنا مترفيها ففسقوا فيها)، خايف من كتر الجهل وعدم الوعي والفهم نخرب ده».