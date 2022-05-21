السيسي: «عاوز خريطة استصلاح الأراضي تتداول بالإعلام وفي الجرائد كلها»

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسائل الإعلام بتداول خريطة استصلاح 800 ألف فدان بالدلتا الجديدة: «يا ريت خريطة استصلاح 800 ألف فدان بالدلتا الجديدة تنزل على الإعلام وفي الجرائد كلها علشان نشوف لما بنزرع بنصرف كام، بنتكلم عن مشروعات زراعة قد تصل لـ500 مليار جنيه حتى الآن لزراعة 3 ملايين فدان تقريبا علشان معندناش خيار تاني».

وأضاف الرئيس خلال افتتاحه مشروع مستقبل مصر: «رجال الإعلام لازم ينتبهوا لنقطة مهمة ويتكلموا فيها كويس، وهي مصادر المياه اللي بنستخدمها في الزراعة اللي بنجيبها من 3 مصادر وهي مياه الآبار، أو محطات المعالجة المتطورة الثلاثية مثل محطة المحسمة ومحطة بحر البقر، وهو عبارة عن استخدام لمياه الصرف الزراعي التي يتم معالجتها طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية والأغذية، وهي معالجة ثلاثية متطورة ثم يتم نقلها، عبر ترع مبطنة أو مواسير موجودة، ثم ترشيد المياه من خلال الزراعة بالصوب».