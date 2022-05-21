خطة مطروح للحد من حوادث الغرق على الشواطئ.. التعاقد مع شركة إنقاذ

عقد اللواء أشرف إبراهيم، سكرتير عام محافظة مطروح، اجتماعاً، بحضور رضا جاب الله رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح، وجميع الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، للاستعداد لموسم الصيف السياحي، مع تلافي ومعالجة أي سلبيات في الأعوام الماضية، والحفاظ على أرواح وسلامة المصطافين، خاصة مع تكثيف جهود المحافظة في منع وتقليل حالات الغرق على الشواطيء خلال عمل المصيف.

إجراءات جديدة لشواطئ مطروح

وأكد سكرتير عام محافظة مرسى مطروح لقيادات الجهاز التنفيذى خلال الاجتماع بالمحافظة، اليوم السبت، أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية، موجهاً لمجلس مدينة مرسي مطروح بالإعلان عن الشواطئ التابعة للمحافظة، ووضع الإرشادات والعلامات التحذيرية اللازمة بالشواطئ لتوعية المصطافين ورواد الشواطئ، وتوفير التأمين والإسعاف اللازم وكذلك المعدات والاجهزة من خلال ادارة الحماية المدنية بالتنسيق مع مجلس مدينة مرسى مطروح وشاغلي تراخيص الشواطئ بالمحافظة.

شركة إنقاذ على شواطئ مطروح

وأضح سكرتير عام محافظة مطروح، أنه للحد من الغرق تتجه المحافظة إلى التعاقد مع إحدى الشركات الخاصة بالإنقاذ والغوص، وكذلك التنسيق مع الاتحاد المصري للغوص ضمن مبادرة «مصر بلا غرقى»، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والوزارات المعنية لتدريب مزيد من الغطاسين بمطروح وتواجدهم بالشواطئ، إضافة إلى تكثيف التوعية الإعلامية بكيفية الانقاذ والحفاظ على الأرواح من خلال تجنب الشواطئ بالمناطق البعيدة غير المغطاة بخدمة الإنقاذ، والشواطئ والمسافات المسموح بها، بالاضافة إلى المنشآت الفندقية والسياحية، مع تنفيذ تطبيق الكود المصري المعتمد لتأمين المسطحات المائية سواء بالشواطئ أو حمامات السباحة بالمنشآت السياحية.