طقس الإسماعيلية اليوم.. انخفاض درجة الحرارة وتحذير من البرودة ليلا 

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، ضمن موجة الانخفاض التي تضرب بعض محافظات الجمهورية تشمل السواحل الشمالية والدلتا ومدن القناة.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفضت درجات الحرارة في الإسماعيلية من 34 درجة، لسجل 29 درجة مئوية في انخفاض 5 درجات عن الأسبوع الماضي.

الأرصاد: أجواء ربيعية تسود المحافظات

وقال بيان رسمي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن انخفاض درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية سببه تغير في مصدر الكتلة الهوائية، مع دخول الكتلة الهوائية الباردة، ما أدى إلى تلطيف الأجواء واعتدال في درجات الحرارة، لافتا إلى أن درجة الحرارة في القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية.

وأضاف البيان الرسمي، أنه من المتوقع أن يستمر الاعتدال في درجات الحرارة والأجواء الربيعية خلال 48 ساعة المقبلة.

وقال البيان، إن انخفاض درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب البلاد يترواح ما بين 4 و5 درجات مئوية في كل محافظة.

طقس مائل للبرودة ليلا وحركة للرياح

وقال البيان، إن الطقس معتدل نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على الأنحاء الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، لطيف علي جنوب البلاد وجنوب سيناء.

وتابع البيان «تنشط الرياح على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوف نتيجة دخول الهواء البارد».