ضبط 66 قضية بيع سلع تموينية و2 طن دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، عن إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات «دمياط و بورسعيد و الدقهلية» ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية.

قضايا سلع غذائية

وخلال الحملات تم ضبط 117 قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 4052 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 547020 جنيه، وضبط 12 قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت 98200 لتر لبيعها فى السوق السوداء.

وشملت المضبوطات 8863 قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت 2258٫016 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط 244 قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمي، بمضبوطات بلغت 360٫141 طن- 283828 عبوة غذائية - 18174 قطعة حلوى.

ضبط 66 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء

ضبط 66 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت 30٫96 طن – 856 عبوة زيت طعام - 4616 رغيف خبز- 107 بطاقة ذكية وماكينة صرف. كما تم ضبط 111 قضية فى مجالات «التهريب خارج منظومة القمح و خلط القمح المحلى بالمستورد والتخزين الخارجى للأقماح المحلية» بمضبوطات بلغت 1634٫495 كيلو أقماح و2 طن دقيق 72%، من بينها ضبط 63 قضية بعدد من الصوامع والمطاحن والمخازن والمحال، بمضبوطات بلغت 1207,527 طن أقماح و 2 طن دقيق 72%، وضبط 48 قضية بنقاط التفتيش والأكمنة بين المحافظات بمضبوطات بلغت 426,968 طن أقماح وضبط 16 قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت 53٫49 طن و 7200 لتر و 1000 عبوة.

قضايا التهرب الضريبي

وتم ضبط 2721 قضية فى مجال التهرب الضريبى: «ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين» بمبالغ مالية بلغت 5 مليور و744 مليون و276 ألف و755 جنيه، قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها.. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 13 مليون و562 ألف و53 جنيه.