ضبط 1324 قضية حجب سلع غذائية والتحفظ على 50 طن أقماح محلية محظور تداولها

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1324 قضية تموينية متنوعة

وأكد بيان صافي لوزارة الداخلية أن الحملات أسفرت عن ضبط قضيتي حجب سلع غذائية وغير غذائية بإجمالي مضبوطات 4,900 طن مكرونة ولحوم، و329 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالي مضبوطات 17,165 طن، فضلا عن 430 قضية في مجال مخالفات المخابز بمضبوطات بلغت 12 طن دقيق بلدي، و12 قضية، استيلاء على السلع المدعومة.

مصادرة 5.5 طن دقيق أبيض لعدم الإعلان عن الأسعار

وصادرت الحملات 5,5 طن دقيق أبيض لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيع المخبوزات بأزيد من السعر المعلن داخل مخبز سياحي بمحافظة الجيزة، كما ضبطت 2,5 طن لحوم مُجمدة تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق في ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، دون ترخيص بمحافظة الإسكندرية، و2 طن لحوم مُجمدة، لعدم الإعلان عن أسعارها داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة المنوفية.

وتحفظت الحملات على 2,4 طن مكرونة تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق داخل مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة المنوفية، و3 أطنان أعلاف حيوانية بمحل لتجارة الأعلاف الحيوانية في محافظة المنوفية، لعدم الإعلان عن الأسعار، فضلا عن ضبط 1,2 طن أسمدة زراعية تم تجميعها للإتجار بها في السوق السوداء داخل محل لتجارة الأسمدة الزراعية دون ترخيص بمحافظة كفر الشيخ.

التحفظ على 50 طن أقماح محلية محظور تداولها

كما ضبطت الحملات مندوب شركة للحاصلات الزراعية وقائدي سيارتين محملتين بـ 20,28 طن أقماح محلية محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلى، فضلا عن 10,56 طن أقماح محلية داخل مخزن لتجارة الحبوب دون ترخيص بمحافظة البحيرة، و10,5 طن أقماح محلية بمخزن لتجارة الحبوب دون ترخيص بذات المحافظة، و10 أطنان أقماح محلية بمخزن لتجارة الحبوب دون ترخيص بمحافظة سوهاج.

وأسفرا الحملات عن ضبط سيارة بمحافظة الفيوم، محملة بـ11,39 طن أسمدة زراعية يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الزراعي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية و160 عبوة مبيدات زراعية غير مطابقة للمواصفات القياسية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

مواصلة جهود مواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون

واضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 3351 قضية تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، فضلا عن ضبط 214 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب».