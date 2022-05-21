جهود الداخلية في أسبوع: ضبط 505 عناصر إجرامية شديدة الخطورة و15 تشكيلا عصابيا

في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها مما ينعكس إيجابياً علي الإقتصاد الوطني والحفاظ علي المال العام، أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال الأمن العام

- استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط - بورسعيد - الدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 57 متهما، وبحوزتهم 30 قطعة سلاح ناري – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 54 قطعة سلاح أبيض.

- ضبط 28 قضية إتجار بالمواد المخدرة.

- تنفيذ 4154 حكما قضائيا متنوعا.

- ضبط 339 قضية متنوعة.

- ضبط تشكيلين عصابيين، هما 7 متهمين ارتكبوا عدد 14 حادث.

في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة

أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة، وضبط 505 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بنطاق مديريات أمن أسيوط – الجيزة- الغربية - الدقهلية – الإسكندرية – القليوبية – الشرقية – المنيا - بورسعيد – المنوفية – دمياط – سوهاج – جنوب سيناء- قنا- البحر الأحمر- الإسماعيلية – الفيوم – مطروح – البحيرة – كفر الشيخ، وبحوزتهم 317 قطعة سلاح ناري – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة– كميات من المواد المخدرة المتنوعة.

في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة

- ضبط 1239 قطعة سلاح ناري أبرزها 112 بندقية آلية – 153 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 51 مسدسا – 923 فرد محليا – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة - 135 خزينة.

- ضبط 1394 قطعة سلاح أبيض.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة

- ضبط 15 تشكيلا عصابيا ضمت 58 متهما اعترفوا بارتكاب 85 حادث سرقات متنوعة.

- ضبط 142 قضية أحداث.

- إعادة 17 سيارة مُبلغ بسرقتها.

- كشف غموض 82 حادثا متنوعا، أبرزها قتل، سرقة بالإكراه، حريق عمد، إنتحال صفة، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي 132 متهماً.

في مجال تنفيذ الأحكام

تم تنفيذ 588127 حكما قضائيا، وذلك علي النحو التالى:

- 2403 حكم جناية.

- 208086 حكم حبس.

- 296270 حكم غرامة.

- 81368 مخالفة.

في مجال الأمن الإقتصادي

- القضايا التموينية:

- ضبط 117 قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 4052 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 547020 جنيها.

- ضبط 12 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 98200 لتر لبيعها في السوق السوداء.

- ضبط 8863 قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت 2258٫016 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط 244 قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمي، بمضبوطات بلغت 360٫141 طن - 283828 عبوة غذائية – 18174 قطعة حلوى.

- ضبط 66 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت 30٫96 طن – 856 عبوة زيت طعام - 4616 رغيف خبز- 107 بطاقة ذكية وماكينة صرف.

- ضبط 2526 مخالفات المخابز، بمضبوطات بلغت 28٫139 طن – 862 قطعة.

في مجال التهريب خارج منظومة القمح

- ضبط 111 قضية في مجالات «التهريب خارج منظومة القمح – خلط القمح المحلي بالمستورد – التخزين الخارجي للأقماح المحلية»، بمضبوطات بلغت 1634٫495 أقماح – 2 طن دقيق 72%، وذلك علي النحو التالي:

- ضبط 63 قضية بعدد من الصوامع – المطاحن – المخازن – المحال، بمضبوطات بلغت 1207,527 طن أقماح – 2 طن دقيق 72%.

- ضبط 48 قضية بنقاط التفتيش والأكمنة بين المحافظات، بمضبوطات بلغت 426,968 طن أقماح.

- ضبط 16 قضية في مجال حجب السلع الإستراتيجية، بمضبوطات بلغت 53٫49 طن – 7200 لتر – 1000 عبوة.

- ضبط 3 قضايا في مجال حجب مواد البناء، بمضبوطات بلغت 20 طنا.

- ضبط 1778 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية، بمضبوطات بلغت 131٫56 طن – 1887 عبوة – 941 قطعة.

- ضبط 359 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر، بمضبوطات بلغت 4904 عبوة.

- ضبط 4 قضايا في مجال البيع بأزيد مواد بناء، بمضبوطات بلغت 95 طنا.

- ضبط 118 قضية استيلاء علي الدعم، بمضبوطات بلغت 90٫12 طن – 89100 لتر – 556 عبوة - 92809 قطعة - 3920 إسطوانة – 5379 متر سلع مُدعمة متنوعة.

قضايا التيار الكهربائى

- ضبط 93320 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد 87,436,819 مليون جنيه.

في مجال قضايا التهرب الضريبى

- ضبط 2721 قضية في مجال التهرب الضريبى: (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهي - تنفيذ أحكام - تحري مدين) بمبالغ مالية بلغت 5,744,276,755 مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 13,562,053 مليون جنيه.

في مجال قضايا الأموال العامة

ضبط 93 قضية في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة، بإجمالي مبالغ مالية بلغت قيمتها 128,300,351 مليون جنيه.. أبرزها:

- ضبط 86 قضية في مجال الإتجار والتعامل في النقد الأجنبي بمضبوطات بلغت 52,132,697 مليون جنيه مصري – عملات أجنبية مختلفة بما يعادل 72,197,654 مليون جنيه مصرى، بإجمالي مبالغ مالية مضبوطة نقدياً ومستندياً بما يعادل 124,330,351 مليون جنيه مصرى.

قضايا النقل والمواصلات

- ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضمت 7 متهمين، لارتكابهم 3 وقائع.

- ضبط 1421 قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة).

قضايا المصنفات

- ضبط 333 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية علي النحو التالي:

- 206 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات (هارد ديسك – مايك صوت – سماعة رأس – كارت صوت – هاتف محمول).

- ضبط 127 قضية في مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات (كتب وملازم تعليمية لسنوات ومواد دارسية مختلفة الخاصة بإحدي الجامعات دون الحصول علي تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).

قضايا البيئة والمسطحات المائية

- ضبط 854 قضية في مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - غزل مخالف - جوابي مخالفة).

- ضبط 1987 قضية في مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث.

- 311 قضية في مجال حماية منافع الري والصرف.

- 147 قضية في مجال حماية الأراضي والثروة الزراعية.

- 68 قضية في مجال حماية الملاحة الداخلية، وكذا تأمين 569 لنش سياحى.

في مجال الحد من إنتشار فيروس كورونا

- ضبط 1099 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بمضبوطات بلغت 5866 أرجيلة.

- غلق 3121 محل مخالف لمواعيد الغلق.

- ضبط عدد 38362 شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 38207 أشخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض علي النيابة حيال 155 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

في مجال مكافحة المخدرات

- ضبط 1547 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها الآتي:

- كمية من مخدر البانجو، وزنت 523,877 كيلو جرام.

- كمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت 133,154 كيلو جرام.

- كمية من مخدر الهيروين، وزنت 65,19 كيلو جرام.

- كمية من مخدر الإستروكس، وزنت 13,811 كيلو جرام.

- كمية من مخدر الآيس «الشابو»، وزنت 5,528 كيلو جرام.

- كمية من مخدر الأفيون، وزنت 2,627 كيلو جرام.

- كمية من مخدر الفودو، وزنت 210 جرامات.

- عدد 17,851 ألف قرص مؤثر مخدر.

- عدد 4270 قرص ترامادول مخدر.

- عدد 6410 قرص كبتاجون مخدر.

- عدد 1228 طابعا مخدرا.

- ضبط قضية غسل أموال، قدرت قيمة الممتلكات قرابة 62 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد 6 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 22 مليون جنيه تقريباً.

في مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك

أسفرت الجهود عن ضبط 16 قضية بإجمالي 21 متهما، بمضبوطات بلغت 914 كيلو جرام.

في مجال ضبط المخالفات المرورية

- ضبط 309569 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 70951 مخالفة تجاوز السرعة المقررة – 2023 موقف عشوائى.

- وفي مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوي الجمهورية، تم رفع 407 سيارة – 54 دراجة نارية.

- وفي مجال ضبط مخالفات قائدي الدراجات النارية، تم ضبط 14020 مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس «الخوذة».

لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق

أسفرت عن الآتي:

- المرور علي عدد 179 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 617 من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية عدد 10 سائقين منهم.

- فحص 430 مركبة وتبين عدم وجود مركبات مخالفة لإشتراطات الصلاحية الفنية.

- إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4682 من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد 237 سائقا منهم.

في مجال أمن الموانئ

- ضبط 29 قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل – مكملات غذائية).

- ضبط 61 قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية – جنحة مرورية).

في مجال الأمن السياحي

- ضبط 591 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (مخالفات شركات سياحية – حيازة آثار – حفر وتنقيب عن آثار).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.