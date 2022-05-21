أسعار الخضر والفاكهة في أسواق الإسماعيلية.. الطماطم بـ7 جنيهات 

أعلنت الغرفة التجارية في الإسماعيلية، اليوم السبت، قائمة الأسعار الاسترشادية لأسعار الخضروات والفاكهة في كل منافذ البيع التابعة للغرفة وأسواق التجزئة.

وقال جلال الطاهر، رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية، أن هذه الأسعار مستمر العمل بها في الأسواق حتى مساء الجمعة 27 مايو الجاري.

أسعار الخضروات

وتضمنت أسعار الخضر لبيع الطماطم في الإسماعيلية فرز أول من 7: 10 جنيهات للكيلو، فيما بلغ سعر طماطم فرز ثان من 5 : 7 جنيهات، وبلغ سعر الفرز الثالث في كيلو الطماطم من 3 : 5 جنيهات، فيما بلغ سعر كيلو بطاطس قلية من 4: 6 جنيهات للكيلو، وسعر بطاطس طبخ من 5: 6 جنيهات.

وبلغ سعر الكوسة 4: 6 جنيهات، والخيار من 4 إلى 6 جنيهات، فيما سجل كيلو الباذنجان الرومي من 4: 6 جنيهات، وباذنجان العروس من 6: 8 جنيهات، وسعر كيلو الفلفل الحار والبارد من 4: 6 جنيهات للكيلو.

وسجل كيلو السبانخ من 8: 10 جنيهات للكيلو، وسجل كيلو الفاصوليا 8: 10 جنيهات للكيلو، فيما سجل كيلو البسلة الإسماعيلاوي من 8: 10 جنيهات، وكيلو الليمون من 15: 20 جنيها، فيما سجلت الملوخية من 8: 10.

أسعار الفاكهة

وتضمنت أسعار الفاكهة بيع كيلو الموز البلدي من 12: 15 جنيها، والبرتقال الصيفي من 5: 7 جنيهات، والشهد كانتلوب من 4: 7 جنيهات، والفراولة من 10: 12 جنيها، فيما سجل سعر الخوخ البلدي من 6: 10 جنيهات، والخوخ السكري من 10 : 15 جنيها، والعنب بشاير من 20 : 30 جنيها، فيما تراوح سعر البطيخ من 15 جنيه حتى 40 جنيها للبطيخة حسب الوزن.

وقال على العكرمي سكرتير شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية بالإسماعيلية، إن هناك استقرارا في أسعار الخضر والفاكهة بالأسواق للأسبوع الثالث على التوالي بسبب زيادة المعروض من المنتجات الزراعية، مع اعتدال الطقس والأحوال الجوية، متوقعا انخفاض أسعار الطماطم الي معدل الخمسة جنيهات خلال الأسابيع المقبلة.