الفاو توضح أسباب اختيار اليوم العالمي للنحل

احتفلت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، أمس، بـ«اليوم العالمي للنحل» تاكيداً لدوره في الحفاظ على النظام الأيكولوجي العالمي وتأمين الغذاء للعالم، مؤكدة أن النحل يقوم بدور أساسي في الحفاظ على سلامة الأشخاص والكوكب، ونستعرض في النقاط التالية أسباب الاحتفال باليوم العالمي للنحل وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو»:

يوم ميلاد رائد تربية النحل الحديثة

- في 20 مايو 1734، وبالتحديد في قرية بريزنيكا بسلوفينيا، ولد أنطون جانسا الذي ينحدر من أسرة عتيقة في تربية النحل وأصبح رائداً في تربية النحل الحديثة.

- كان النحل محل حديث دائم في قرية أنطون حيث الحديث عن الممارسات الجيدة والسليمة في تربية النحل وتأهيله.

- في عام 1766 التحق أنطون بمدرسة تربية النحل الأولى في أوروبا، وأصبح أشهر مربي للنحل في أوروبا والعالم، وأصبح مؤسس تربية النحل الحديثة.

- في عام 1769 عمل جانسا بدوام كامل في تربية النحل.

- في عام 1771 تم نشر كتاب مناقشة حول تربية النحل باللغة الألمانية.

- في عام 2016 في مؤتمر المنظمة الإقليمي لأوروبا، اقترحت جمهورية سلوفينيا الاحتفال بيوم النّحل العالمي في 20 مايو من كل عام.

- بدعم من الاتحاد الدولي لرابطة مربي النحل في جمهورية سولفينيا تم تقديم مقترح عام 2017 للاحتفال باليوم العالمي للنّحل.

- تم اختيار هذا التاريخ كونه يصادف اليوم الذي ولد فيه انطون جونس رائد تربية النحل الحديثة.

يعتمد عليه ملايين المربين

وقالت «الفاو» أن تربية النحل نشاطا واسع الانتشار، ويعتمد ملايين المربين على النحل لكسب سبل أرزاقهم، حيث يؤدي النحل، إلى جانب تلقيحه الزهور، دور رئيسي في صون التنوع البيولوجي، حيث يضمن بقاء النباتات وتكاثرها ويساهم في تجديد الغابات، وتعزيز الاستدامة والتكيف مع تغير المناخ كما يرفع من كمية الإنتاج الزراعي ويحسن جودته.

وأكدت «الفاو» أن اليوم العالمي للنحل يوعي بأهمية النحل ونظم التربية الجيدة والتهديدات والتحديات الماثلة أمام النحل.