«النحالين العرب»: 300 مليون دولار عائد قطاع النحل سنويا

هنأ الدكتور فتحي بحيري رئيس اتحاد النحالين العرب، نحالي مصر والوطن العربي بمناسبة اليوم العالمي للنحل، واصفًا اليوم بأنه اليوم العالمي للحفاظ على نحل العسل، مضيفًا أن قطاع تربية النحل في مصر، واعد ومهم جدًا وداعم للاستثمارات الزراعية وداعم لقطاع الزراعة في مصر، فمصر تمتلك 2 مليون خلية نحل تنتج ما يقرب من 15 إلى 20 ألف طن سنويًا من العسل.

وأضاف بحيري في حوار مع الإعلاميتين دعاء جاد الحق ونهى درويش في برنامج «هذا الصباح» على شاشة إكسترا نيوز أن مصر تنتج العسل بشتى أنواعه، حيث يرجع النوع إلى نوع الزهرة، وأن مصر تصدر من تربية النحل ما يقارب من مليون و230 ألف طرد نحل حي سنويًا للدول العربية وبعض الدول الأفريقية، وأن قطاع تربية النحل قطاع واعد وداعم للاقتصاد الوطني، فمصر تعد أولى الدول العربية المصدرة للنحل الحي، مشيرًا إلى أن قطاع النحل يعود على الاقتصاد القومي بأكثر من 300 مليون دولار كل عام.

الدولة تحل المشكلات

وأشار رئيس اتحاد النحالين العرب إلى بعض الصعوبات التي تواجه تربية النحل في مصر، مشيدًا بدور الدولة في حل هذه المشكلات، موضحًا أنه آن الآوان لاستعادة مصر ريادتها في هذا القطاع مرة أخرى، فمصر مؤهلة لأن تكون مركزا عالميا للنحالة، لتميزها بمناخ متميز طوال العام، فمصر غنية بمناطق زهرية مختلفة ومتعددة من الساحل الشمالي إلى جنوبها.

دور الدولة

وأوضح بحيري أن دور الدولة في مواجهة بعض الصعوبات التي تواجه تربية النحل، توفير العلاجات اللازمة، والقيام بالتدريب والتأهيل للعاملين بهذا القطاع، وتيسير الفرص على النحاليين، ودعم البحث العلمي لهذا القطاع وهو ما لم يكن موجودًا من قبل.