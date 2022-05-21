«الصحة» تحذر المواطنين من تجاهل الجرعة التنشيطية.. ليست أمرا ترفيهيا

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عدد المواطنين الحاصلين على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا في مصر، وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن عدد المواطنين الحاصلين على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا في مصر، بلغ 3 ملايين ونصف.

وناشد «عبدالغفار»، المواطنين بضرورة عدم تجاهل رسالة الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا، قائلًا: «الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ليست أمرًا ترفيهيًا من الدولة للمواطنين، بل هي ضرورة حتمية يجب الحصول عليها، والدولة تعمل على توفير الجرعة لكل الفئات الحاصلة على الجرعة الكاملة».

الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، الجرعة التنشيطية لهم تكون بعد مرور 3 أشهر فقط وليس 6 أشهر، نظرًا لأنهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، وهم أكثر حاجة لتعزيز مناعتهم في ظل التحورات الشديدة التي يمر بها فيروس كورونا، موضحًا أن جميع المواطنين بخلاف الفئات السابقة، من المقرر حصولهم على الجرعة الثالثة بعد مرور 6 أشهر حتى الطلاب من عمر 12 عامًا فيما فوق.

الوضع الوبائي لفيروس كورونا فى مصر

وأعلن الدكتور حسام عبدالغفار، أن عدد الحاصلين على الجرعة لقاح كورونا «جرعة أولى» وصل إلى 34 مليونا ونصف المليون، مطالبا المواطنين بضرورة التسجيل على موقع لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة، للوصول الى المستهدف من التطعيم وهو تطعيم 70% من المواطنين، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.

وكشفت وزارة الصحة والسكان فى بيان لها اليوم، عن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر من حيث عدد الإصابات، حيث سجلت 5 إصابات كمتوسط يومي وارتفاع في معدلات الشفاء، وثباتًا في معدلات الوفيات على مدار الأسبوع الثالث على التوالي.