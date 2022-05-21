تطورات فلسطين.. استشهاد شاب برصاص الاحتلال في جنين

استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية اقتحام لمدينة «جنين» بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان أمس إنَّ أمجد الفايد (17 عاما) استشهد وأصيب شاب آخر (18 عاما) بجروح حرجة برصاص الاحتلال خلال عدوانه على «جنين».

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس، الاقتحامات المُتواصلة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مُحافظة جنين ومخيمها، وآخرها فجر أمس وأدت لاستشهاد الفتى الفلسطيني.

واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، أنَّ هذه الجريمة ترجمة عملية لتوجيهات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، الذي أكد في أكثر من مناسبة عدم وجود أي قيود أو روابط لتصرفات أو ممارسات جيش الاحتلال.

الخارجية الفلسطينية تدعو الأمم المتحدة لسرعة تفعيل الحماية الدولية

وحذرت من مغبة التعامل مع الشهداء الفلسطينيين كأرقام وبيانات إحصائية، ما يشجع سلطات الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم وتصعيد عدوانها ضد الشعب الفلسطيني. وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بوقف «سياسية الكيل بمكيالين» في تعامله مع الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

وشددت على أنها تتابع ملف جرائم الإعدامات الميدانية والقتل خارج القانون مع المحكمة الجنائية الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، ولجنة التحقيق المستمرة المنبثقة عنه لضمان مثول مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم المختصة.

ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى سرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

الاحتلال يطلق النار تجاه المزارعين في غزة

وفي غزة، أطلقت قوات الاحتلال، النار صوب مجموعة من المزارعين شرق القطاع، واستهدفت مراكب الصيادين في بحر رفح.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أنَّ قوات الاحتلال فتحت وبكثافة نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الأراضي الزراعية، وأجبرت المزارعين على الانسحاب من أراضيهم.

كما أطلقت زوارق الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين، وأجبرتهم أيضا على الانسحاب.