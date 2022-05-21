«من فنون الغناء الشعبي المصري».. جديد الدراسات الشعبية بقصور الثقافة

صدر حديثا عن سلسلة الدراسات الشعبية بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، كتاب «من فنون الغناء الشعبي المصري.. مواويل وقصص غنائية شعبية» للكاتب صفوت كمال (1931-2009)، خبير الفولكلور العربي، وأستاذ علم الفولكلور في المعهد العالي للفنون الشعبية.

كتاب «من فنون الغناء الشعبي المصري»

وقال بيان صادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة: الكتاب نموذج يُحتذى به في الدراسات الإثنوجرافية (الوصفية) التي تُعنى بالجمع الميداني الدقيق والمنظم والمقارن، وقد قام على جمع مادته فترة عمله في مركز الفنون الشعبية -بالتوفيقية- معتمدًا على مناهج البحث الإثنوجرافي التي درسها في بولندا عام 1958، ومن مادة أعدها لبرنامجي «الفن الشعبي» 1961 بالتليفزيون المصري، و«من فنوننا الشعبية» بالإذاعة المصرية 1964، ويتضمن الكتاب ثلاثة نصوص على درجة عالية من الفنية الأدبية، هي «سالمة وسلمان»، و«فهيم وفهيمة»، و«خالد وجميل وشلباية»، الأول والثاني جمعهما من ريس الموال الفنان يوسف شتا، والثالث مجهول الراوي.

وقد كتب «كمال» على غلاف الطبعة الأولى للكتاب ما يبلور رؤيته المنهجية على النحو الآتي: «يتناول هذا الكتاب مجموعة من نصوص الأغاني، والمواويل، والقصص الغنائية الشعبية، التي تتميز بها فنون الغناء الشعبي المصري.. مع دراسة موجزة لهذا النمط من الإبداع الفني الشعبي، تشرح وتفسر نصوص هذا الفن الأدبي الشفاهي في سياقها الثقافي، ودلالاتها الاجتماعية، وحرص الكاتب على تقديم عدد متنوع من هذا الفن الغنائي؛ ليكون تعبيرًا مباشرًا عن الرؤية الفنية الأدبية للإنسان المصري تجاه مختلف مواضيع الحياة، وقيمه الاجتماعية، والأخلاقية التي تحكم وتنظم أنماط سلوكه في الحياة الجارية».

سلسلة الدراسات الشعبية تصدر برئاسة تحرير الباحث حسن سرور، مدير التحرير محمود أنور، سكرتير التحرير محمد السيد، الغلاف للفنانة نسرين محمود.

إصدارات قصور الثقافة مؤخرا

وكانت قصور الثقافة قد أصدرت 8 كتب مؤخرا كالتالي: «لمحة عامة إلي مصر كما صورها كلوت بك» ترجمة محمد مسعود تقديم د. أحمد زكريا الشلق ، «مختارات من المسرح الصيني» ترجمة مجموعة من شباب المترجمين إشراف وتقديم د.محسن فرجاني، «في أثر الوردة» قراءت نقدية في شعر رفعت سلام إعداد وتقديم أحمد سراج، ديوان «بخطى مثالية كالفضيحة» للشاعر مصطفى عبادة، وديوان «رجل يحاول الرجوع إلى البيت» للشاعر أحمد بلبولة، والمجموعة القصصية «جمر الرماد» للكاتبة هدي يونس، والمجموعة القصصية «دخان أسود كثيف» للكاتب حمدان عطية، ومن سلسلة نصوص مسرحية، مسرحية «مريد» تأليف محمد علي إبراهيم.