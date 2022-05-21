«النقل العام»: إحلال 327 أتوبيسا سنويا للحد من تلوث الهواء بالقاهرة

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أول أتوبيس يتم تحويله من السولار للعمل بالغاز الطبيعي، ضمن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع كل من وزارات المالية والإنتاج الحربي والبترول والثروة المعدنية وهيئة النقل العام بالقاهرة، وبمتابعة من وزارة التنمية المحلية، لتعديل 1962 أتوبيساً للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار بدءاً من العام المالى الحالى 2021-2022.

وأشار اللواء خالد عبد العال، إلى أن تنفيذ البروتوكول يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنفيذ البرنامج القومي لتعديل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بغرض تحقيق الاستفادة المثلى اقتصادياً من ثروات مصر من الغاز الطبيعي، وتعظيم القيمة المضافة منها، فضلاً عن ترشيد استهلاك السولار، والإسهام بفعالية فى الحفاظ على البيئة، وتقليل تلوث الهواء من خلال استخدام الغاز الطبيعى كوقود نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الحرارية.

رفع كفاءة الأتوبيسات

وأضاف محافظ القاهرة، أن التعديلات تشمل أيضاً أعمال رفع كفاءة الأتوبيسات داخلياً وخارجياً، لتليق بالمواطن المصري، في ظل مبادرة «حياة كريمة» بتوفير وسيلة مواصلات لائقة بالمواطنين، وتحافظ على المظهر الحضاري والجمالي للعاصمة إلى جانب الهدف الرئيسي، وهو الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات المسببة للتلوث البيئي.

وأضاف اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام، أن البروتوكول الذي يتم تنفيذه يتضمن تدريب الفنيين على أعمال الصيانة الدورية، طبقا لتعليمات الشركة المصنعة للمحركات وبقطع غيار أصلية، حفاظاً على عمل الأتوبيسات بأعلى كفاءة، مشيرًا إلى أن الصيانة ستتم بجراجات هيئة النقل العام بالقاهرة، وتحت الإشراف المباشر لوزارة الانتاج الحربي.

توفير 25 مليون جنيه

وأضاف اللواء رزق علي، أن عملية التحويل ستوفر ما يقرب من 25 مليون جنيه من ميزانية الهيئة سنويًا، مشيرًا إلى عملية التحويل ستتم على مدار6 سنوات، بواقع 327 أتوبيسا سنويًا ، وأن هذا البروتوكول يأتي في ضوء اهتمام الدولة بالحفاظ على البيئة والحد من التلوث، حيث لن يتم بنهاية المرحلة السادسة استخدام أتوبيس يعمل بالسولار وستكون جميعها صديقة للبيئة.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام، أنه سيتم تموين تلك الأتوبيسات من خلال محطات تموين الغاز الطبيعي الموجودة بجراجات الهيئة، وعددها 5 محطات بالمطرية، والبساتين، والحي العاشر، وشارع بورسعيد والقطامية، مشيرًا إلى أنه جار التوسع في عمل محطات جديدة لتغطية جميع أنحاء العاصمة.