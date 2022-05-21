سعفان: عمال مصر هم الأكفأ في العالم على مر العصور

هنأ محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عمال مصر بمناسبة عيد العمال الـ58 الذي تحتفل به الدولة المصرية، تعزيزاً وتقديراً لدورهم الرائد في بناء الجمهورية الجديدة، ودفع الاقتصاد القومي نحو التقدم والتطوير، مؤكدًا أن عمال مصر هم الأكفأ على مستوى العالم على مر الأزمان والعصور.

جاء ذلك خلال احتفالية متحف القوات الجوية بعيد العمال، تحت شعار: «العامل والجندي في خندق واحد» لتكريم نخبة من عمال مصر المخلصين بحضور اللواء أركان حرب محمد حمودة، مدير متحف القوات الجوية، والشيخ أحمد تركي، أحد علماء الأزهر الشريف، والمؤرخ بسام الشماع، الباحث فى علم المصريات.

الوزير يحيي ويهنئ رجال القوات المسلحة

وأعرب الوزير عن سعادته وفخره بعنوان الاحتفالية والذي ساوى ما بين الجندي على الجبهة والعامل الذي يقوم بعمله في مختلف المهن، فكلاهما يدافع عن وطنه بالطريقة التي خُلق لها، فالعامل من الناحية الاقتصادية يقوم بخدمة وطنه، والجندي في أماكن القتال وحماية الحدود يقوم بخدمة وطنه، فتحية لكل رجال القوات المسلحة الذين حملوا راية الوطن عالية خفاقة رغم كيد الحاسدين والمعادين.

وأكد الوزير أهمية الإخلاص في العمل، فهو أساسه وجزاؤه من المولي عز وجل، وهو الأمانة التي حملها العامل على عاتقه منذ القدم، وهذا الإخلاص هو أصل الإبداع في العمل، حيث يسهم في تقديم أفكار جديدة يمكن من خلالها تطوير الأداء في مختلف المجالات، داعياً كل العمال إلى الإخلاص في العمل على الدوام كل في مجال تخصصه سواء كان مسئولاً أو عاملاً.

سعفان يدعو لتكثيف الزيارات لمتحف القوات الجوية

ودعا الوزير إلى تكثيف الزيارات للمتحف من قبل الجهات المختلفة، للتعرف على تاريخ القوات الجوية ودور رجالها في صنع تاريخ الأمة والحفاظ على أصولها، وتعليم ذلك لأبنائنا حتى يترسخ في نفوسهم حب الوطن والإخلاص في خدمته.

وفي ختام كلمته، وجَّه وزير القوى العاملة الشكر والتقدير وأسمى آيات العرفان لعاملات وعمال مصر الأوفياء، على دورهم الرائد في دفع مسيرة الوطن نحو تحقيق التنمية المنشودة، بخطى واثقة، وإيماناً بقدراته، وبأمل ورجاء من الله أن يكلل جهودهم بتحقيق الرخاء لوطنهم العزيز مصر.

ومن جانبه، رحب اللواء طيار محمد حمودة، مدير متحف القوات الجوية، بوزير القوى العاملة والحضور، ناقلاً تحيات الفريق محمد عباس حلمي، قائد القوات الجوية، ووجَّه رسالة شكر للوزير على تلبيته للدعوة وحضور احتفال متحف القوات الجوية بعيد العمال تحت شعار «الجندي والعامل.. في خندق واحد» لتكريم عناصر من عمال مصر المخلصين، لافتًا إلى أن العلاقة بين وزارة القوى العاملة تلك المؤسسة الإنتاجية الصناعية، ومتحف القوات الجوية والخاصة بتوثيق بطولات وتاريخ نسور السماء، كلاهما في خندق واحد وكلاهما يهدف إلى الدفاع عن مصر ضد محاولات الهدم والتخريب.

وتبادل الوزير ومدير المتحف الدروع تعبيراً عن العلاقة الوطيدة التي تجمع القوات المسلحة ووزارة القوى العاملة في شتى مجالات العمل التي تختص بها الوزارة في تعاون مشترك لتحقيق الغاية الكبرى وهي تحقيق التقدم والتنمية للوطن العزيز مصر.